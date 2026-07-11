Butikspraktikant
Mrpk Solutions AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-07-11
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Vill du få praktisk erfarenhet av att arbeta i butik? Vi söker en engagerad praktikant som vill lära sig butikshantering och bidra till den dagliga driften.Publiceringsdatum2026-07-11Dina arbetsuppgifter
• Hjälpa till med varupåfyllning och lagerhantering.
• Ta emot och packa upp leveranser.
• Hålla butiken ren, organiserad och välfylld.
• Assistera kunder och ge god service.
• Hjälpa till med prismärkning och inventering.
• Utföra övriga arbetsuppgifter som förekommer i butik.Kvalifikationer
• Positiv, ansvarstagande och serviceinriktad.
• Intresse för butik och detaljhandel.
• God samarbetsförmåga och vilja att lära sig.
• Fysiskt kapabel att lyfta och hantera varor upp till cirka 20–25 kg.
• Svenska eller engelska är meriterande.
Vi erbjuder:
• Praktisk erfarenhet inom butiksdrift och butikshantering.
• Introduktion och handledning av erfarna medarbetare.
• Möjlighet att utveckla värdefulla arbetslivserfarenheter.
• Trevlig arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter.
Är du intresserad? Skicka gärna ditt CV och en kort presentation. Vi intervjuar kandidater löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: info@mrpksol.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mrpk Solutions AB
(org.nr 559371-0881)
Torneågatan 8 (visa karta
)
164 79 KISTA Jobbnummer
10000271