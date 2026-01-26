Butikspersonal med tekniskt intresse
2026-01-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amab Hydraul AB i Norrköping
AMAB Supply i Norrköping växer! Nu söker vi en butikssäljare!
Vill du vara med och utveckla AMAB Supply i Norrköping tillsammans med oss på AMAB Hydraul?
Vi är en av marknadsledarna i Sverige på lednings- och hydraulikkomponenter och nu har du chansen att vara med och utveckla vår butik- och slangverkstad i Norrköping.
Vi söker en engagerad butikssäljare som brinner för försäljning och vill vara med och utveckla vår butiksverksamhet i Klinga, södra Norrköping. Vi har även butiker i Malmö, Stockholm, Göteborg och Landskrona.
Du bör ha ett tekniskt intresse, älska mötet med människor och att göra affärer. Har du kunskap inom fordons- eller hydraulteknik och tidigare försäljningserfarenhet är det fantastiskt, men inte ett krav. Det viktiga för oss är att du brinner för det du gör, är självgående, har en positiv inställning till problemlösning och vill leverera högkvalitativ service. Driv och känsla för en bra kundupplevelse är en hederssak för oss, är det samma för dig? Då är det bara att söka tjänsten som butikssäljare.
Vi uppmuntrar mångfald av sökanden för att främja en jämnare könsfördelning och inkludering inom AMAB samt hela vår bransch.
Arbetsuppgifter i urval
Butikssysslor, kundengagemang, problemlösning, fylla upp hyllor och skapa kampanjer.
Orderregistrering och lagervård.
Montera hydraulslang (vi lär dig om du inte gjort det tidigare)
Utkörning av akuta kundleveranser.
Medverka vid kundaktiviteter.
Vi erbjuder en utvecklande tjänst med stor möjlighet till att styra ditt arbete. AMAB Hydraul är anslutna till kollektivavtal och erbjuder bra villkor.
För ytterligare information kontakta
Kim Malmberg
Försäljningschef AMAB Supply
040-615 50 13
Ansökan och CV skickas till marknad@amabhydraul.se
AMAB Hydraul är ett av branschens starkaste varumärken inom hydraulik - och ledningskomponenter. Med huvudkontor och centrallager i Malmö och enheter runt om i landet har vi en hög servicegrad och god tillgänglighet. Våra ledord är Kvalitet - Kompetens - Tillgänglighet! Vi är idag 63 anställda och omsätter cirka 250 miljoner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: marknad@amabhydraul.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amab Hydraul AB
(org.nr 556122-2836)
Horns väg 6
605 97 NORRKÖPING Arbetsplats
Amab Supply Norrköping Kontakt
Försäljningschef AMAB Supply
Kim Malmberg marknad@amabhydraul.se 040-615 50 13 Jobbnummer
9705426