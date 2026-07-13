Verksamhetschef Särskilt boende samt Korttidsenhet
Stenungsunds kommun / Sjukvårdschefsjobb / Stenungsund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stenungsund
2026-07-13
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Sektor socialtjänst ansvarar för kommunens äldreomsorg, funktionshinderverksamhet, individ- och familjeomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. Tillsammans arbetar vi för att skapa trygghet, självständighet och god livskvalitet för kommuninvånarna.
Som ny chef i Stenungsunds kommun erbjuds du introduktion, chefsutvecklingsprogram och möjlighet till mentorskap för att skapa bästa möjliga förutsättningar i ditt uppdrag.
Vill du vara med och leda utvecklingen av framtidens äldreomsorg i Stenungsund? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef ansvarar du för verksamhetsområdet Särskilt boende samt Korttidsenhet. Uppdraget omfattar verksamhetsutveckling, personal, arbetsmiljö, kvalitet, ekonomi och organisation utifrån tilldelad budget och politiskt fastställda mål.
Du har det övergripande ledningsansvaret för kommunens särskilda boenden och korttidsverksamhet. Genom underställda enhetschefer leder, utvecklar och följer du upp verksamheten med fokus på kvalitet, brukarnytta och god ekonomisk hushållning.
Verksamheten står inför viktiga framtidsfrågor kopplade till kompetensförsörjning, demografisk utveckling, välfärdsteknik och förändrade behov hos de äldre. Du förväntas vara en drivande kraft i utvecklingen av verksamheten och skapa förutsättningar för en modern, hållbar och personcentrerad äldreomsorg.
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för allt som rör verksamheten och förväntas utifrån politiska beslut vara drivande i verksamhetens utveckling. Du arbetar på strategisk nivå och bidrar till att utveckla såväl verksamhetsområdet som sektorn i sin helhet.
Du ingår i sektor Socialtjänsts ledningsgrupp tillsammans med sektorchef och övriga verksamhetschefer. Du leder även en egen ledningsgrupp bestående av enhetschefer. Utöver ansvaret för ditt verksamhetsområde förväntas du aktivt bidra till hela sektorns utveckling genom samarbete, helhetssyn och strategiskt ledarskap.
Vi erbjuder ett omväxlande, utvecklande och meningsfullt uppdrag där du får möjlighet att göra verklig skillnad för äldre invånare, anhöriga och medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och strategisk ledare med förmåga att skapa resultat genom andra.
Du har ett tillitsbaserat ledarskap och motiveras av att utveckla både verksamhet och medarbetare. Du har god förmåga att skapa engagemang, bygga relationer och leda i förändring. Som person är du stabil, prestigelös och har hög personlig mognad.
Förmåga att skapa ett gott arbetsklimat, inspirera andra och omsätta mål till resultat är några av dina styrkor. Du har ett kommunikativt ledarskap och skapar förutsättningar för delaktighet, ansvarstagande och utveckling.Kvalifikationer
• har högskoleutbildning inom vård, socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
• har erfarenhet av arbete i ledande befattning
• har god administrativ, och organisatorisk förmåga
• har erfarenhet av budgetansvar och ekonomistyrning
• har erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
• har god analytisk förmåga och ett strategiskt helhetsperspektiv
• har god förmåga att samverka och skapa förtroendefulla relationer
Särskilt meriterande är:
• har erfarenhet från äldreomsorg eller närliggande verksamhetsområden
• erfarenhet av att leda genom underställda chefer i större eller komplexa organisationer
• erfarenhet av att framgångsrikt driva utvecklingsarbete
• dokumenterad förmåga att utveckla ledningsgrupper och omsätta strategiska mål till konkreta resultat i verksamheten
Som chef kan du prioritera, fatta beslut och ta ansvar även i komplexa situationer. Du har förmåga att balansera verksamhetens behov av kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi samt skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap på alla nivåer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vi ser fram emot att läsa i ditt personliga brev om hur du ser på din egen ledarskapsprofil samt dina erfarenheter av att leda i förändring och utveckling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
För denna rekrytering har vi valt att ta stöd av en extern rekryteringskonsult som hanterar rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare +46303730000 Jobbnummer
10000750