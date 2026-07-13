Kundtjänst/Lagerarbetare till Sajab Vintage
Sajab Vintage AB / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2026-07-13
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Sajab Vintage är ett Sveriges ledande auktionshus för veteranmotorcyklar, veteranbilar och samlarfordon. Vi förmedlar allt från enstaka klassiker till hela fordonssamlingar till en stor internationell kundbas, och arrangerar regelbundna auktioner med motorcyklar, bilar, delar och fordonskuriosa. Hos oss möts historia, hantverk och passion för fordon varje dag.
Nu söker vi en ny medarbetare till vår kundmottagning och lager i Linghem som ligger utanför Linköping!Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Du blir en del av vårt team och får arbeta med några av Sveriges finaste veteranmotorcyklar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir:
Fotografera motorcyklar och fordonsdelar inför auktion
Ta emot och lämna ut motorcyklar till säljare och köpare
Kundtjänst – svara i telefon och hantera företagets mail
Lagerhantering
Hämta och lämna motorcyklar med företagets bilar runt om i Sverige (körkort krävs)
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd och van att arbeta med händerna men samtidigt har en starkt datavana. Det är meriterande om du har lite fotovana. Du är strukturerad, noggrann och gillar ordning och reda. Stort plus om du har intresse för eller erfarenhet av motorcykelhantering sedan tidigare. Det hjälper dig att snabbt komma in i arbetet och förstå våra produkter.
Vi ser gärna att du:
Är praktisk och trivs med varierande arbetsuppgifter.
Bekväm att kommunicera med engelska
Har körkort (B)
Är serviceinriktad och kommunikativ, både i telefon och mail och dator
Har ett fordonsintresse, meriterande men inget krav
Omfattning och anställningsform
Tjänsten är till en början på 75 %, med möjlighet till heltid. Vi ser gärna en lösning på heltid mars–november, men är öppna för olika typer av förslag kring omfattning och upplägg – hör av dig så hittar vi en lösning som passar både dig och oss. Säsongsarbete kan också vara av intresse.
Arbetsplatsen är baserad i Linghem utanför LinköpingSå ansöker du
Tjänsten tillsätts löpande och intervjuer hålls löpande från början av augusti. Ansökningar behandlas efter semestern och svar skickas ut i början av augusti. Trevlig sommar!
📍 Plats: Hästhovsvägen 3, 585 64 Linghem
📧 Mail: jobb@sajab.se
Varmt välkommen att höra av dig – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@sajab.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sajab Vintage AB
(org.nr 559432-5754)
Hästhovsvägen 3 A (visa karta
)
585 64 LINGHEM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10000724