Stationär väktare med receptionsansvar i Uppsala
Avarn Security AB / Väktarjobb / Uppsala Visa alla väktarjobb i Uppsala
2026-07-13
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Vill du vara företagets ansikte utåt och samtidigt bidra till en trygg och säker miljö? Vi söker nu en serviceinriktad och ansvarstagande stationär väktare med huvudsakligt arbete i reception.
Som stationär väktare hos kunden arbetar du främst i reception där du välkomnar besökare, hanterar passerkort, registrerar besök och ger service till kunder, medarbetare och entreprenörer. Du ansvarar även för att upprätthålla säkerheten på anläggningen genom övervakning, rondering, hantering av larm och andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter samt att ge professionell service till kunder och medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Kunden ger oss ett stort förtroende och ditt arbete som väktare är viktigt. Du bidrar varje arbetspass till att skapa trygghet och säkerhet för kunden och samhället i stort, då ditt arbete skapar ett förebyggande skydd mot brottslighet, förbättrat brandskydd och mycket mer.
Arbetstider: Dagtid
Tjänsteställe: Uppsala
Varaktighet: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse (Vi tillämpar 6 månaders provanställning).
Lön: Enligt kollektivavtalKvalifikationer
Du kommer att få träffa samhällets alla invånare och det är viktigt att du är tydlig, lugn och kan ta genomtänkta beslut. Du behöver vara ansvarstagande, lösningsorienterad och nogrann samt trivas med att arbeta självständigt men också i samarbete med andra.
Krav på dig som söker:
Utöver de personliga egenskaperna som vi eftersöker behöver du uppfylla nedan grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
Är utbildad väktare (VU1 och VU2 eller motsvarande).
fyllt 18 år innan du påbörjar uppdraget
gymnasiekompetens
god svenska i tal och skrift
Har god datorvana.
körkort B
Meriterande
Erfarenhet av receptionsarbete eller kundservice.
Erfarenhet av passersystem och larmhantering.
Goda kunskaper i engelska.
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Din personliga mognad är en viktig del i vår helhetsbedömning av din lämplighet för tjänsten. Saknar du föreskriven utbildning (VU1 och VU2) kan utbildning eventuellt erbjudas efter individuell bedömning baserad på tidigare erfarenhet och lämplighet. Väktarutbildning (VU1, 9 dagar) genomgörs på BYA Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Deltagande vid denna är en förutsättning för anställning.
Information om processen
Välkommen att söka tjänsten via vårt system där du bifogar ditt CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Sök tjänsten via vår https://www.avarnsecurity.se/karriar/
– ej via mejl.
Urvalstester tillämpas som ett steg i rekryteringsprocessen. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan! Du får mer information via e-post så håll utkik i din mailkorg (även skräppost).
Vi värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för en mer jämställd arbetsmiljö. Då kvinnor är underrepresenterade inom vår bransch ser vi gärna fler ansökningar från kvinnor, men självklart välkomnar vi alla kvalificerade kandidater oavsett kön.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 9000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
• För att kunna anställas inom Avarn Security AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag, i enlighet med Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Ansökan till Länsstyrelsen hanteras av Avarn Security. Beroende på vilken befattning det gäller kan även en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell. För att kunna utreda och bedöma om du uppfyller kraven enligt respektive lagstiftning genomförs en bakgrundskontroll. Denna bedömning omfattar laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, från öppna källor eller från myndigheter. Vid prövning av lämplighet för en tjänst tillämpar vi alltid en helhetsbedömning.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se/
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avarn Security(Nokas) Kontakt
Arbetsledare
Nettan Eriksson nettan.eriksson@avarnsecurity.com Jobbnummer
10000741