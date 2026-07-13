Parkingenjör till parkenheten - Drift och förvaltning
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Skogsjobb / Växjö Visa alla skogsjobb i Växjö
2026-07-13
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Är du vår nästa parkingenjör som stöttar verksamheten i förändringsresan mot digitala arbetssätt? Vi söker dig som vill bidra i ledningen, utvecklingen och förvaltningen av Växjö kommuns parker och grönytor. Här är allt möjligt när vi lyssnar, samarbetar, utforskar, skapar värde och höjer livskvalitén för våra invånare, företag och besökare.
Enheten ansvarar för drift och underhåll av detaljplanerade park- och naturytor samt högtidsdekorationer för allmän platsmark i hela kommunen, inom enhetens ansvar finns även kommunens växthus för säsongsblommor.
Uppdraget att sköta kommunens park- och naturytor innefattar drift och underhåll av:
• Säsongsplanteringar
• Fontäner, bänkar och fasta installationer
• Grönyteskötsel såsom gräsytor, häckar perenner, buskar etc.
• Park- och gatuträd samt parkskog
• Lek- och aktivitetsplatser
• Grusplaner och grusvägar
Som parkingenjör med inriktning mot digitalisering ansvarar du för att utveckla och effektivisera parkverksamhetens digitala arbetssätt och systemstöd. Du arbetar med förvaltning och utveckling av geografisk information, digital dokumentation, inventeringar och analys av park- och grönområden genom att agera superuser i parkdatabas. Rollen innebär också att stödja verksamheten i digitala utvecklingsprojekt samt bidra till ökad kvalitet, hållbarhet och datadrivet beslutsfattande inom parkverksamheten. Du stödjer även verksamheten i investeringsprojekt genom att vara kopplingen mellan planering och drift inom verksamhetens ansvarsområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom samhällsbyggnad, exempelvis landskapsingenjör, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har gärna erfarenhet av park- och grönyteskötsel samt ett stort intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling. Erfarenhet av GIS, digitala förvaltningssystem, dataanalys eller smarta digitala lösningar är meriterande.
Du är praktiskt lagd, initiativrik, strukturerad och har god förmåga att samarbeta och driva utvecklingsarbete. Du är en god problemlösare med ekonomiskt sinne och en grundlagd ansvarskänsla samt har intresse för uppdraget.
Vi ser att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som person bemöter du naturligt andra med värme och respekt och du trivs i en roll där ditt arbete bidrar till andras välbefinnande. Din förmåga att vara positiv och energirik, tillsammans med din samarbetsförmåga, gör dig till en bra kandidat för detta uppdrag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du använda din kompetens och erfarenhet för att stärka vår arbetsgrupp? Välkommen med din ansökan!
Krav: Körkort B
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335756". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
TF enhetschef
Sebastian Morin +4647043474 Jobbnummer
10000733