Bli vår nya stödpedagog till funktionsnedsättningsområdet i Flen!
Flens Kommun / Behandlingsassistentjobb / Flen Visa alla behandlingsassistentjobb i Flen
2026-07-13
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VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen – Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar – ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker vi en stödpedagog till funktionsnedsättningsområdet.
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Som stödpedagog i Flens kommun har du ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet, kvalitetsutveckling och social dokumentation. Din viktigaste uppgift är att vara en förebild och sprida kunskap om pedagogiska metoder till medarbetarna. Du utvecklar, följer upp och förbättrar arbetssätten för att säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet och att brukarnas behov tillgodoses.
Du ansvarar för 3–4 enheter och samarbetar med andra stödpedagoger för att stärka det pedagogiska arbetet inom hela avdelningen. Tillsammans med dina kollegor ser du till att alla brukare får möjlighet till utveckling, delaktighet och självbestämmande enligt gällande lagar och riktlinjer.
Du stöttar medarbetarna genom handledning och utbildning i tydliggörande pedagogik och andra metoder som främjar brukarnas självständighet och välmående. Du leder kvalitetsmöten och driver utvecklingsarbetet i arbetsgrupperna.
För att säkerställa ett bra samarbete mellan olika aktörer i verksamheten ansvarar du för samverkan och kommunikation. Du tar emot nya uppdrag från samordnare eller chef, informerar medarbetarna och hjälper till vid introduktion och implementering av nya arbetssätt. Du rapporterar också behov av metodstöd och kompetensutveckling till samordnare eller chef.
Dessutom ansvarar du för att utveckla och kvalitetssäkra den sociala dokumentationen, upprätta genomförandeplaner och följa upp att arbetet utförs på ett bra sätt.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
Har en yrkeshögskoleutbildning som stödpedagog på minst 200 YH-poäng.
Har goda kunskaper i att använda datorer och digitala verktyg.
Har erfarenhet av tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Har god kommunikationsförmåga i det svenska språket, både i tal och skrift.
Har B-körkort.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT:
Eftergymnasial utbildning inom funktionsnedsättningsområdet.
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar eller varaktiga psykiska funktionsnedsättningar.
Mycket goda kunskaper och mångårig erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik, till exempel AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation).
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi tror att du är en person som tar ansvar och trivs med att ha flera uppgifter igång samtidigt. Du är flexibel och anpassar dig efter nya situationer, samtidigt som du är noggrann och strukturerad i ditt arbete. Som stödpedagog är du serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med andra, men du kan också arbeta självständigt när det behövs.
Du är kreativ och lösningsfokuserad, och tycker om att utveckla arbetsgrupper och driva verksamheten framåt. Din förmåga att se möjligheter och hitta nya sätt att arbeta på är viktig för att lyckas i rollen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd – och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter. Du kan läsa mer om hur det är att jobba hos oss på kommunens webbplats: flen.se.
REDO ATT SÖKA?
Vi rekryterar kompetensbaserat och läser inte personliga brev. Ansök genom att bifoga ditt CV, eventuell intyg och besvara urvalsfrågorna. Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt i dina svar på frågorna, då dessa ligger till grund för vår bedömning. Var noga med att svara utförligt och undvik att hänvisa till ditt CV.
Vid intervju behöver du visa giltig legitimation, till exempel pass eller nationellt ID-kort. Det går även bra med körkort tillsammans med personbevis (laddas ned via skatteverket). Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från kravet.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Omfattning: Heltid, tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Heltidsmått 38,25 per vecka.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 260809
Arbetstider är dagtid, kvällstid och helger.
Inför eventuell anställning:
Vid anställning av medarbetare i ledande befattningar, verksamhetskritiska roller, verksamheter med barn eller vid arbete i hemmet hos äldre och vuxna med funktionsnedsättning, kan arbetsgivaren begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter, 0157-43 00 00.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Varmt välkommen till Flen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flens Kommun
(org.nr 212000-0332), https://flen.se/
642 36 FLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flen Kommun Kontakt
Enhetschef
Maria Cedergren maria.cedergren@flen.se +46157430760 Jobbnummer
10000736