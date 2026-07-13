Systemingenjör Batterisystem

Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Lund
2026-07-13


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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.

Din roll

Vi på Saab Naval stärker nu vår förmåga inom framtidens energilösningar och söker därför en systemingenjör till en ny roll i organisationen. Här får du möjlighet att vara med och forma framtida tekniska lösningar för marina applikationer inom ett område som utvecklas snabbt och får en allt större betydelse.
Som systemingenjör inom batterisystem blir du en del av vårt arbete med att utveckla robusta, säkra och högpresterande lösningar för avancerade marina system. Du arbetar med hela utvecklingskedjan, från krav och systemarkitektur till integration, verifiering och vidareutveckling av våra lösningar.
I rollen kommer du att arbeta med moderna batteriarkitekturer, systemdesign och integrationskoncept, på nivån "Module-to-Pack" och "Pack-to-System", i nära samarbete med specialister inom flera teknikområden.

Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:

Utveckla och hantera systemkrav för batterisystem

Ta fram systemarkitektur, tekniska koncept och gränssnittsdefinitioner

Genomföra tekniska analyser och utredningar för nya och befintliga system

Bidra till systemintegration samt verifiering och validering av systemlösningar

Samarbeta med interna och externa intressenter samt bidra med tekniskt stöd i utvecklingsprojekt


Rollen erbjuder goda möjligheter att påverka tekniska lösningar och bidra till utvecklingen av framtidens marina system i en verksamhet där långsiktighet, samarbete och teknisk utveckling står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-07-13

Profil
Vi söker dig som trivs i komplexa utvecklingsmiljöer där samarbete och ett systemperspektiv är centrala.
Du har:

Civilingenjörsexamen inom exempelvis elektroteknik, teknisk fysik, energisystem, eller motsvarande

Erfarenhet av utveckling, integration eller systemarbete kopplat till batterisystem

Erfarenhet av systemutveckling, systemintegration eller produktutveckling

Förmåga att omsätta krav till tekniska lösningar och systemarkitekturer

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift


Det är meriterande om du har erfarenhet av:

Moderna batteriarkitekturer

Elektrifiering, kraftsystem eller energisystem

Kravhantering och Systems Engineering-metodik

Funktionssäkerhet, systemsäkerhet eller verifiering och validering

Marina, fordons- eller andra säkerhetskritiska system


Som person är du analytisk, strukturerad och har förmåga att se helheten samtidigt som du kan fördjupa dig i tekniska detaljer när det behövs.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Observera att urval och återkoppling kommer att påbörjas efter semestertider, vilket innebär att processen kan ta något längre tid än vanligt.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Saab Aktiebolag (org.nr 556036-0793)
224 84  LUND

Arbetsplats
Saab

Jobbnummer
10000718

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