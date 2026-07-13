Lagermedarbetare E-handel, Dagab Västra Frölunda
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2026-07-13
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Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl a Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Vi utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart. Vår verksamhet vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur vi agerar mot våra medarbetare. På så sätt ger vi våra kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val.
Med andra ord - hos oss är du med och påverkar det vardagliga livet för en sisådär tio miljoner människor. Vi tror på att vi gör skillnad - tillsammans. Välkommen du med!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Till vårt E-handelslager i Västra Frölunda söker vi nu dig som trivs med ett fartfyllt och fysiskt arbete! Som lagerarbetare består din huvuduppgift i att plocka ihop våra kunders matkassar samt leverera in varor på plockplatser. Då vi hela tiden strävar efter att förbättra vår service och tjänst till kunderna så förväntar vi oss att du tillför lagret hög effektivitet och kvalité i din arbetsinsats.
Det är viktigt för oss att du arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt, är flexibel i att kunna byta mellan arbetsuppgifter under dagen, kan samarbeta väl med dina arbetskamrater och vill bidra till god stämning i gruppen.
Alla medarbetare på lagret arbetar tillsammans för att ständigt förbättra vår arbetsplats och förenklar våra arbetsmetoder. Du är delaktig och tar stort ansvar när det gäller ordning och reda på arbetsplatsen. Målet är att skapa en smart och säker arbetsplats där vi trivs och mår bra.
Tillträde sker enligt överenskommelse med start så snart som möjligt. Vi tillämpar personlighetstester i samband med rekryteringen och drogtest i samband med anställningen. På arbetsplatsen utför vi slumpmässiga drogtester löpande.
Omfattning: Tillsvidareanställning på 100% som inledsmed en provanställning på 6 månader.
Tillträde: 2026-09-14 eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid, helgarbete kan förekomma.
Det här förväntar vi oss
Det krävs god fysik och det är en förutsättning att du tar hand om din hälsa. Arbetet kräver att du kan arbeta för att nå uppsatta mål på angiven tid, är ordningsam och noggrann. Rätt attityd är viktig för oss. Du ska ha fyllt 18 år.
Truckkort är meriterande men inget krav då vi utbildar våra medarbetare vid de tillfällen truckkörning blir aktuellt. Tidigare erfarenhet av fysiskt arbete och arbeten i liknande miljö är meriterande. Det är meriterande om ditt tidigare arbete har innefattat kund- eller leverantörskontakter, att du har hanterat utmaningar eller problem som har uppstått på arbetsplatsen samt att du har samarbetat med människor som kommer ifrån olika bakgrunder, behärska olika språk och tillför olika perspektiv.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Elinore Moene Nilsson, elinore.moene.nilsson@dagab.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-07-27. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer. Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten via kontaktformulär.
Om Dagab Inköp & Logistik
Dagab driver och utvecklar koncernens sortiment, inköp och logistik. Dagab har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet. Dagab omsätter 80,6 miljarder kronor (2025) och ingår i Axfood AB som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB:s Large Cap-lista.
Dagab är en del av Axfood, vårt gemensamma uppdrag hittar du om du klickar här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dagab Inköp & Logistik AB
(org.nr 556004-7903)
Exportgatan 53 (visa karta
)
422 46 HISINGS BACKA Jobbnummer
10000746