Butikspersonal för extrajobb i Örebro
Astani Wear AB / Butikssäljarjobb / Örebro Visa alla butikssäljarjobb i Örebro
2026-02-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astani Wear AB i Örebro
, Västerås
, Norrköping
, Linköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Agil Rekrytering söker nu en butiksmedarbetare för extrajobb till uppdrag hos kund i Örebro. Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta praktiskt, möta kunder och bidra till att butiken fungerar smidigt under arbetstoppar.
Om rollen
• Hjälpa kunder och ge god service
• Arbeta i kassan och hantera betalningar
• Fylla på varor och hålla ordning i butiken
• Bidra till en trivsam och välfungerande butiksmiljö
Vi söker dig som
• Är ansvarstagande, serviceinriktad och noggrann
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo
• Kan arbeta självständigt och i team
• Kommunicerar på svenska eller engelska
• Tidigare butikserfarenhet är meriterande men inget krav
Om uppdraget
• Plats: Örebro
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match finns går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan - vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
9746260