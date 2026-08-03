Butikspersonal
Lindmaja AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-08-03
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Butikspersonal sökes – Är du serviceinriktad och älskar försäljning?
Vi söker en engagerad och självgående butikssäljare som brinner för att ge kunder bästa möjliga service och skapa en inspirerande köpupplevelse.
Vi söker dig som:
Är social, positiv och serviceinriktad.
Har ett intresse för försäljning och tycker om att arbeta mot mål.
Är självgående, ansvarstagande och tar egna initiativ.
Har god samarbetsförmåga och trivs med kundkontakt.
Kan arbeta flexibelt vid behov.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Hjälpa och vägleda kunder.
Aktivt arbeta med försäljning.
Hålla butiken välfylld, ren och attraktiv.
Hantera kassa och övriga dagliga butiksrutiner.
Tidigare erfarenhet av butik eller försäljning är meriterande, men rätt inställning och vilja att lära sig är viktigast.
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
0704416497
E-post: Dadelistockholm@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindmaja AB
(org.nr 559360-8093)
Västerlånggatan 39 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Jobbnummer
10018388