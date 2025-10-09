Butiksmedarbetare cykelverkstad
2025-10-09
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 168 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 63 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden. Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Som butiksmedarbetare med inriktning mot cykelverkstad har du en nyckelroll i att skapa en positiv upplevelse för våra kunder - både i butiken och bakom kulisserna. Du kombinerar teknisk skicklighet med service i toppklass och ser till att våra kunder får både kunnig rådgivning och produkter i perfekt skick.
I cykelverkstaden kommer du att montera nya cyklar samt serva och reparera cyklar av olika slag. Arbetet kan också omfatta service och enklare reparationer av andra produkter i vårt sortiment, beroende på säsong och behov. Parallellt med det tekniska arbetet är du ett ansikte utåt i vår kundservice. Här hjälper du kunder med rådgivning, hanterar reklamationer och säkerställer att varje möte präglas av engagemang, lyhördhet och hög servicegrad.
Du kommer även att vara delaktig i den dagliga driften av butiken - som att fylla på varor, bemanna kassan och se till att butiken är försäljningsklar varje dag.
Om dig
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för cyklar, teknik och kundservice - och som trivs i ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik. Du är lösningsorienterad, händig och noggrann i ditt tekniska arbete, samtidigt som du har en naturlig känsla för service och kundbemötande.
Du gillar att ta ansvar, är självgående och ser möjligheter snarare än problem. Du arbetar strukturerat även när tempot är högt och håller alltid en positiv och professionell ton gentemot både kunder och kollegor.
Erfarenhet av arbete i verkstad, cykelservice eller detaljhandel är meriterande, men viktigast är din vilja att lära och din inställning till service. Du behärskar svenska i tal och skrift, och det är en fördel om du även pratar ytterligare språk.
Självklart delar du Biltemas värderingar: Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet - värderingar som genomsyrar allt vi gör, varje dag.
Sista dag att ansöka är 2025.10.23
Arbetsplats/placering: Biltema Uddevalla
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 mån provanställning)
Sysselsättningsgrad: Heltid, 38,25 timmar/veckan
Lön: Enligt avtal
Arbetstider: Varierar och innefattar kvällar och helger
Frågor kring tjänsten: Stf varuhuschef, Jenny Jansson, sales.uddevalla@biltema.com
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
