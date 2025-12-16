Butikskonsulent Luleå 12 timmar i veckan
2025-12-16
Butikskonsulent sökes - Luleå
Vi på RG Marknadspartner söker nya medarbetare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på ca 12 timmar i veckan.
Tjänsten innebär arbete veckodagar, enstaka lördagar förekommer. Ser att du kan jobba extra vid behov så som kampanjer. Jobb i närliggande kommuner förekommer så vi ser att du har körkort och tillgång till bil. Tjänsten ska tillsättas omgående så skicka in din ansökan redan i dag.
Som butikskonsulent ser du till så att lösvikts- och naturgodiset är välfyllt och ser säljande ut i butik.
Du kommer att arbeta med påfyllnad, rengöring och orderläggning.
Godiset/naturgodiset levereras direkt ut till butikerna.
Vi söker dig som har god social kompetens och är duktig på att kommunicera, då du dagligen kommer att ha kontakt och dialog med våra kunder. Du är noggrann och ansvarsfull som person, har en god känsla för service och trivs med att jobba självständigt.
Du får gärna ha erfarenhet av dagligvaruhandeln sedan tidigare, men det är inget krav.
Lön enligt Handels kollektivavtal.
Mer om oss går att läsa på www.rgmp.se
Låter detta intressant? Mejla in din ansökan märkt med "Butikskonsulent Luleå" till jeanett.karlsson@rgmp.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas allt eftersom, skicka därför din ansökan redan nu!
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: jeanett.karlsson@rgmp.se
Detta är ett deltidsjobb.

Rg Marknadspartner AB
(org.nr 556622-0769)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RG Marknadspartner Jobbnummer
9646095