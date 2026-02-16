Butikschef Till Jysk Strömstad
2026-02-16
Om rollen
Är du redo att motivera och leda vårt butiksteam? Lockar du fram den bästa säljattityden hos ditt team? Ser du till att våra kunder får den bästa shoppingupplevelsen?
Då kan du vara butikschefen vi söker!
VAD VI ERBJUDER DIG
Du blir en del av ett dynamiskt företag som vill vara handelns bästa arbetsgivare. Hos oss får du inflytande och din utveckling är viktig. Dessutom erbjuder vi:
Möjligheter till utveckling genom utbildning och mentorskap. Lär dig mer om oss här.
Individuell bonus på upp till fyra månadslöner
Del av konkurrenskraftig säljbonus på 6% av omsättningsökning i butik
Flexibelt arbetsschema
Sociala aktiviteter och en rolig arbetsplats där vi tävlar och firar ihop. Självklart blir du bjuden på vår årliga JYSK Awards.
20% rabatt hos JYSK och andra företag inom Lars Larsen Group
VAD DITT NÄSTA JOBB KOMMER INNEBÄRA
Tillsammans med biträdande Store Manager ansvarar du för din JYSK-butik.
I linje med våra JYSK Leadership Values ansvarar du för att säkerställa att butiken är 100 % redo för försäljning och kunder genom att kommunicera, leda och coacha ditt team fysiskt ute på butiksgolvet.
Du agerar utifrån nyckeltal, avgör vad som behövs för att nå målen och motiverar teamet att göra det.
Följa och genomföra butikskoncept och butiksrutiner.
Rekrytera och introducera nya kollegor samt utveckla de nuvarande i teamet.
Du är inte rädd för fysiskt arbete och leder genom att vara ett föredöme genom att sälja och utföra rutinuppgifter i butiken.
Möt en av våra butikschefer och lär dig om jobbet här.
VAD DU SKA BIDRA MED
Erfarenhet av att leda, motivera och utveckla ett team.
Förmåga att inspirera och kommunicera för att skapa en positiv arbetsmiljö.
Engagemang att ta ägarskap för din butik och dess resultat.
Förmågan att få saker gjorda: Du behåller lugnet och visar riktning även i stressade situationer.
Du strävar alltid efter att förbättra dina resultat och återhämtar dig snabbt efter motgångar.
REKRYTERINGSPROCESSEN
Vi behandlar ansökningar löpande och slutför rekryteringen när vi har hittat rätt kandidat.
Vi genomför alltid intervjuer som en del av vår rekryteringsprocess. För vissa tjänster kan det även ingå tester och/eller en videointervju - ett tillfälle för dig att visa vem du är och berätta varför just du är rätt person för rollen. Vi utför även bakgrundskontroller som en del av vår rekryteringsprocess.
Sista ansökningsdag 8 mars 2026.
Ytterligare information
OM OSS
Vi tror på att våra anställda är nyckeln till vår framgång. Det är därför vi strävar efter att erbjuda utveckling och möjligheter att växa inom JYSK.
På JYSK tror vi att en stor blandning av kompetenser, talanger och unika personligheter gör oss till ett starkare team. Därför ser vi fram emot just din ansökan.
Har du särskilda behov som kräver anpassning i rekryteringsprocessen? Hör av dig till oss på rekrytering@jysk.com
För mer information, besök vår karriärsida.
Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter i vår Integritetspolicy | JYSK.
För att vi ska kunna hantera ansökningar på ett rättvist och effektivt sätt använder vi ett system som automatiskt bedömer hur väl varje ansökan matchar den aktuella tjänsten.
Systemet analyserar dina svar på ett antal urvalsfrågor. Frågorna har skapats av systemet och granskats av JYSKs Talent Acquisition-team. Varje fråga och svar har ett visst värde, och utifrån dina svar rangordnar systemet alla kandidater för att ge oss en bild av hur väl din profil stämmer överens med rollen.
Detta hjälper oss att behandla alla ansökningar konsekvent och rättvist. Systemets resultat avgör om din ansökan går vidare till nästa steg i processen. Men oroa dig inte - det är alltid en person som fattar det slutgiltiga beslutet.
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har? Läs gärna vår integritetspolicy. Så ansöker du
