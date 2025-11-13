Butikschef sökes till Procurator i Bromma
2025-11-13
BUTIKSCHEF SÖKES TILL PROCURATOR I BROMMA
Är du en entreprenöriell ledare med ett brinnande intresse för försäljning? Drivs du dessutom av att utveckla dina medarbetare och kunder till nya nivåer? Då är du vår nästa butikschef i Bromma!
ARBETSUPPGIFTER
I din roll som Butikschef driver du butiksförsäljningen samt säljbearbetningen av ditt närområde tillsammans med butiksteamet och lokala säljare. Du är ansvarig för den dagliga driften i butiken och med ledarskapet kommer schemaplanering, budgetarbete, inköp samt planering av lokala säljaktiviteter.
Rollen kommer att vara sälj- och kundfokuserad där nätverkande och lokala kundaktiviteter blir centrala för att skapa och nå tillväxt och utveckling i området. Dina främsta arbetsuppgifter kommer innefatta: Kommunikation och relationsskapande aktiviteter med kunder.
Personalansvar samt coacha och leda butikssäljarna.
Att säkerhetsställa att budget uppnås.
Att vara delaktig i utvecklingsarbetet och framtidsplanen för butiken.
Ekonomiadministration och uppföljning.
Det lokala teamet består av utesäljare, innesäljare och butikssäljare.
För att säkerställa en gedigen introduktion får du en mentor/ledare i ditt närområde som stöttar dig och finns till hands under den första tiden.
På nationell nivå blir du en del av ett team med cirka 20 st butikschefer från Procurator, där teamkänslan är stark. Här finns ett naturligt fokus att hjälpa varandra att utvecklas och växa, både regionalt och nationellt.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Procurator söker dig som har tidigare erfarenhet från en liknande roll och med goda ledar- och försäljningsegenskaper. Du trivs i en mångfacetterad miljö och känner stort ansvar för ditt arbete och uppdrag. Vidare är du en kreativ och lösningsfokuserad person med en vilja att utveckla såväl butiken som dina medarbetare.
Du är inte rädd för att fatta beslut och har en klar vision för ditt ledarskap. Vidare har du förmågan att inspirera och engagera andra och värnar om dina kollegors utveckling och måluppfyllnad. Att leverera hög servicenivå och att bygga starka relationer är något som ligger dig extra varmt om hjärtat.
För oss är kommunikation och förtroende avgörande, särskilt när vi arbetar med människor från olika bakgrunder och perspektiv. Vi värdesätter en stark gemenskap på arbetsplatsen, och värdesätter att du är en ödmjuk lagspelare som förstår att framgång nås genom att samarbeta och dra nytta av hela teamets styrkor.
Viktigt för tjänsten: God ledarskapsförmåga och erfarenhet från en liknande roll som butikschef eller motsvarande branscherfarenhet.
Erfarenhet från B2B-försäljning är meriterande.
God dator- och systemvana.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Affärsmässig och relationsskapande personlighet.
B-körkort.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en tillsvidareanställning med direktanställning hos Procurator i Bromma. Vi erbjuder en heltidstjänst med arbetstid förlagd till dagtid, måndag till fredag.
ÖVRIGT
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Procurator AB Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
9604072