Butikschef Sandströms Modehus
2026-01-23
Till vår butik i Motala söker vi nu en driven och säljfokuserad butikschef som med tryggt ledarskap kan skapa förutsättningar för att driva butiken framåt. Hos oss på Sandströms skapar du tillsammans med dina kollegor en trivsam atmosfär där kunden står i fokus. Personlig försäljning är något som ligger dig varmt om hjärtat och en förutsättning för att du, dina kollegor och butiken skall utvecklas och nå uppsatta mål.
Om Sandströms
Sandströms startade i Kisa 1923 av Malcolm och Matilda Sandström. Snart 100 år senare drivs det fortfarande av familjen Sandström och är därmed Sveriges äldsta modekedja i samma familjs ägo. Sandströms har tio butiker på nio orter i Småland och Östergötland. I alla butiker har vi både dam- och herravdelning.
Beskrivning av rollen
Som butikschef på Sandströms har du en nyckelroll då du är ansiktet utåt mot kunderna och varumärket Sandströms.
I din tjänst ingår att driva butiken i Sandströms anda, utveckla personal och vara en inspiratör och förebild. I rollen ingår även att ansvara för att följa upp nyckeltal, hålla budget samt vara aktiv i vad som händer och sker i centrum. Du förväntas också vara delaktig i våra sociala medier.
En viktig del i rollen är att du möjliggör att dina medarbetare når sina mål genom löpande coachning och utveckling, samt regelbunden kontakt och avstämning med chefer.
Du ansvarar för bemanning, schemaläggning samt att butiken håller en given standard för Sandströms visuella uttryck.
Vi söker
Dig som har en naturlig ådra för service och tycker om det personliga mötet med kunden. Vi förväntar oss att du uppskattar försäljning och är van att inspirera dina kollegor. Vi ser gärna att du drivs av entreprenörskap och kommer att ta hand om och driva butiken som om det vore din egen.
Tjänsten är på 80-100%, med start omgående eller under våren 2026 efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.
Du är
Vi tror att du är en serviceinriktad butikschef som alltid strävar efter att bygga teamkänsla. Vi vill att du som butikschef leder och utvecklar teamet i butiken och använder våra viktigaste nyckeltal i ditt dagliga arbete. Vi ser att du är en duktig säljcoach som gärna leder genom att vara ett bra föredöme, både i säljet och kontakten med kund. Vi letar efter dig som även är bra administrativt, då rollen innehåller en del administration.
Då vi har många återkommande kunder förstår du vikten av goda kundrelationer och kan skapa långsiktiga relationer. Du har lätt för att samarbeta, gillar nya utmanande situationer som utvecklar dig och dina kollegor. Självklart är du en positiv och härlig person som gör våra butiker ännu trevligare!
Du har erfarenhet av att framgångsrikt ha arbetat som butikschef eller assisterande butikschef eller motsvarande.
Du har ett utvecklat affärstänk som möjliggör en lönsam drift av butiken.
Du har erfarenhet av och är duktig administrativt.
Flytande i svenska i både tal och skrift.
Om du är intresserad av att jobba hos oss eller vill rekommendera någon vill vi gärna ha din ansökan och komma i kontakt med dig så snart som möjligt. Intervjuer kommer att ske löpande.
Skicka personligt brev och CV till:Anna.nedergard@sandstroms.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: anna.nedergard@sandstroms.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Michael Sandström AB
Kungsgatan 10 (visa karta
591 30 MOTALA Arbetsplats
Sandströms Modehus Jobbnummer
