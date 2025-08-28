Butikschef Örebro Marieberg
Intersport AB / Chefsjobb / Örebro
2025-08-28
Butikschef till INTERSPORT Örebro Marieberg - Led med hjärtat, vinn med laget!
Vill du vara med och förändra liv genom rörelse, passion och gemenskap?
På INTERSPORT tror vi på idrottens kraft att förena människor, ge mening och skapa en bättre framtid - för individer, för samhället, och för våra kunder. Nu söker vi en engagerad och drivande Butikschef som tillsammans med oss vill skapa köpupplevelser i världsklass.
Din roll - mer än bara butikschef
Som butikschef hos oss är du lagkaptenen. Du leder, inspirerar och får teamet att prestera på topp - varje dag. Din vardag är fylld av tempo, energi och utmaningar - men också av glädje, segrar och möjligheter att växa, både som ledare och medmänniska.
Vi ser gärna att du:
Älskar att tävla och driva försäljning - men alltid med laget först.
Vill vara med och bygga något större än bara en butik.
Ser varje dag som en chans att överträffa kundens förväntningar.
Har ett coachande, prestigelöst och inspirerande ledarskap.
Det här får du vara med och skapa
Hos oss får du inte bara driva en butik - du får leda ett team som gör verklig skillnad. INTERSPORT är inte bara en arbetsplats. Det är en plats där:
Passion möter syfte - varje sko, varje jacka, varje kundmöte räknas.
Utveckling står i centrum - vi satsar på din resa med utbildningar inom ledarskap, försäljning och produktkunskap.
Laget är allt - vi vinner tillsammans, vi lär oss tillsammans.
Om tjänsten
Plats: Örebro Marieberg
Omfattning: Heltid, tillsvidare.
Arbetstider: Varierande
Ledning: Leda med och genom butikens Ledningsgrupp
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av ledarskap inom detaljhandeln. Meriterande om du har lett Ledningsgrupper tidigare
Har starka kunskaper i butiksekonomi, KPI:er och säljnyckeltal
Är en förebild i butiksmiljön - engagerad, närvarande och tydlig
Kommunicerar med värme och tydlighet
Gillar att utmana status quo och driva utveckling framåt
Har du dessutom erfarenhet från sport- eller textilhandel och/eller B2B? Det är ett stort plus!
Ansök idag - och bli en del av något större
Vi söker inte bara en chef - vi söker en ledare som vill göra skillnad. För medarbetarna. För kunderna. För föreningslivet i sporten.
Är du redo att ta nästa steg i karriären - och samtidigt vara med och inspirera till ett aktivt och hållbart liv? Då vill vi höra från dig!
Skicka in din ansökan redan idag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intersport AB
(org.nr 556079-2847), http://www.intersport.se Arbetsplats
Intersport Sverige Jobbnummer
9481132