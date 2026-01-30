Butikschef Ohlssons Tyger Linköping
2026-01-30
Vi söker en driven och inspirerande butikschef till vår tygaffär i Linköping. Hos oss får du ta ett helhetsansvar för butikens utveckling och bli den kraft som leder vårt engagerade team på tre medarbetare mot nya framgångar.
Som butikschef skapar du en miljö där både kunder och kollegor trivs. Du arbetar nära verksamheten, ser till att försäljningen utvecklas och att servicen håller toppklass, och du gör det i en butik som alltid strävar efter att överträffa förväntningarna
OM BUTIKEN
Vår butik i Linköping är en av 11 i Sverige och en viktig del av vår verksamhet. Här hittar kunderna ett brett och uppskattat sortiment av heminredningstyger, klädtextilier, tillbehör och måttbeställda sömnadstjänster som gardiner, dukar och draperier.
Som butikschef blir du en nyckelperson i ett familjeägt företag där kvalitet, engagemang och kundfokus är självklarheter.
OM TJÄNSTEN
I rollen ansvarar du för butikens dagliga drift - från försäljning och personalledning till planering och resultat. Du är en säljande butikschef som driver verksamheten med affärsfokus och närvaro i butiken. Du har också ett nära samarbete med vårt huvudkontor i Umeå.
VI SÖKER DIG SOM
Har erfarenhet av personalansvar och butiksledning inom detaljhandeln, gärna i en liknande roll
Är målinriktad, strukturerad och har ett starkt affärssinne
Är en tydlig och inspirerande ledare som motiverar och utvecklar ditt team
Har ett genuint intresse för textil, inredning, färg och form - gärna med erfarenhet av sömnad
Kommunicerar tydligt, har hög servicekänsla och trivs i ett tempo där det händer mycket
VI ERBJUDER
• En tillsvidareanställning på heltid (100 %) med sex månaders provanställning.
• Ett självständigt och utvecklande uppdrag i en etablerad och välfungerande butik.
• Tjänstepension, 25 semesterdagar samt personalrabatt (20%).
• Ett familjeägt företag med stark sammanhållning, branschkunskap och lång erfarenhet.
• Kollegialt stöd genom butikschefsträffar samt löpande kontakt med huvudkontoret.
ANSÖKAN
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
