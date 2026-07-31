butikschef Mr Cake
Mr Cake Stockholm AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-07-31
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Hej där! Om du är redo för en riktigt smaskig utmaning och vill vara en viktig del av vårt fantastiska team, då har du hamnat rätt!
Välkommen till MR Cake, en plats där kreativitet, skratt och full fart är vår signatur. Vi letar nu efter en stjärna att bli vår Assisterande Butikschef och göra vår goda resa ännu bättre!
Vad vi önskar att du har i bagaget:
En oemotståndlig passion för service
En strålande, solig attityd som smittar av sig
Teamwork är ditt mellannamn och du älskar att jonglera med kvalitetsprodukter gjorda av de mest förföriska råvarorna
Kreativitet är din lekkamrat, positivitet är din ständiga följeslagare, och stolthet lyser upp din yrkesroll
När tempot ökar är du i ditt esse – högt tempo är din danspartner!
Lite extra guldstjärnor om du även har:
Erfarenhet som teamleader/manager caféer, butiker eller restauranger (härliga bonuspoäng om du kan jonglera med kaffekoppar som en proffs!)
En snitsig baristautbildning som ger kaffe en extra touch av kärlek
Varför kasta dig in i detta smörgåsbord av möjligheter:
Vi har ett kollektivavtal som gör att du kan känna dig extra trygg och värdig
Ett friskvårdsbidrag som ger dig möjlighet att njuta både av goda bakverk och en hälsosam livsstil
Arbetstiderna är lika flexibla som en mjuk chokladkaka (inga sena kvällar som tar sötsuget ifrån dig!)
Tjänsten är som att sätta tänderna i en saftig tårta – helt underbar och full av överraskningar. Startdatum bestäms enligt ömsesidig överenskommelse. Vi kommer att välja ut de bästa kandidaterna allteftersom, så varför vänta? Skicka in din ansökan nu och låt oss se ditt stjärnmaterial!
Att ansöka är enkelt som en bit paj, du kan göra det på några få minuter genom att svara på några korta, roliga frågor – och en del av dem besvaras till och med i videoförmat! Glöm CV och tråkiga personliga brev, vi vill lära känna den riktiga du!
Så, redo att bli en del av vårt bakgalna gäng? Släng in din ansökan s Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mr Cake Stockholm AB
(org.nr 559048-5156)
114 26 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
MR Cake Stockholm AB Jobbnummer
10017463