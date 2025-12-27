Butikschef
Butikschef som har lång erfarenhet i florist yrket och har florist utbildning men även van att jobba i team, hålla en hög service till kunderna och samtidigt har struktur och öga på att hålla hög standard på varorna.
En stresstålig och glad chef med kunskaper i data och förmedling.
Viktigt att man tycker om ordning och reda, men även van att hålla många bollar i luften och lösnings orienterad.
Känner du att detta är verkligen något för mig
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
