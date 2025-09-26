Butikschef - Wallenbergs Karlshamn
2025-09-26
Scorett-gruppen är en av Sveriges ledande skokedjor inom detaljhandeln. Vi arbetar med att till varje säsong ta fram ett attraktivt sortiment med mycket hög kvalitet, trendfaktor och god komfort för både herr och dam. Vi ger alla medarbetare god produktkompetens och chans till utveckling och karriär - vilket är nyckeln till vår framgång. Vi arbetar också för en hållbar utveckling!
Din nästa utmaning?
Vi söker en resultatorienterad och målinriktad ledare som når framgång med ett skarpt affärssinne kombinerat med förmågan att inspirera och motivera teamet omkring sig. Som butikschef ansvarar du för att maximera försäljningen och lönsamheten i butiken. Du ska sätta och följa upp försäljningsmål, säkerställa att kampanjer och aktiviteter genomförs enligt marknadsplan samt följa upp resultaten.
Du ansvarar också för rekrytering, säljträning och utveckling av dina medarbetare. Butikens framgång bygger på din förmåga att coacha ditt team att uppnå sin fulla potential och att våra besökare alltid möts av tillgängliga och kunniga säljare som trivs och är motiverade.
Passar du ihop med oss?
Du har några års erfarenhet av försäljning och butiksdrift i en ledarroll, gärna från en butik inom detaljhandeln. Vi tror att du är en driftig och tävlingsinriktad person med mycket vilja och engagemang. Du är utåtriktad, open-minded och social samt en förebild som sprider massa härlig energi! Naturligtvis har du också känsla för mode och är en kundfokuserad toppsäljare. Känner du igen dig i beskrivningen kommer du passa perfekt hos oss!
Vad kan vi erbjuda dig?
Möjlighet att självständigt få leda en butik i ett expansivt modeföretag med positiv tillväxt
Bli delaktig i ett företag med massa trevliga kollegor där vi har kul på jobbet tillsammans
Goda personalvillkor, fast månadslön och resultatbaserad bonus
Personlig utveckling och karriärmöjligheter
Intresserad?
Tjänsten är på 33tim/vecka och är en tillsvidareanställning (provanställning tillämpas). OBS. I denna rekrytering är vi även öppna för ett franchiseupplägg. Berätta gärna i din ansökan om du är intresserad av det.
Rekryteringsprocessen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Därför rekommenderar vi att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett deltidsjobb.
374 36 KARLSHAMN
