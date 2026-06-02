Butikschef - Twilfit by Change, Jönköping
2026-06-02
Butikschef till Jönköping – För dig som älskar att leda och utveckla människor, driva försäljning och skapa resultat
Är du en ledare som får människor att växa och som motiveras av att skapa starka försäljningsresultat? Vill du ha en nyckelroll där du får kombinera affärsmannaskap, ledarskap och kundupplevelse i en verksamhet med höga ambitioner? Då kan detta vara din nästa utmaning.
Vi söker nu en butikschef till vår butik i Jönköping. Här får du möjlighet att leda ett engagerat team, utveckla affären och skapa en inspirerande butiksmiljö där både kunder och medarbetare trivs.
Hos oss handlar framgång om människor. Vi tror att starka resultat skapas genom ett närvarande ledarskap, tydliga mål och ett team som känner motivation, ansvar och arbetsglädje.
Som butikschef spelar du därför en avgörande roll i butikens fortsatta utveckling.
Det här kommer du att göra
Leda och utveckla butikens medarbetare mot gemensamma mål.
Driva försäljning och säkerställa en lönsam verksamhet.
Coacha teamet i kundbemötande och försäljning.
Följa upp resultat och omsätta insikter till konkreta aktiviteter.
Säkerställa en inspirerande och attraktiv butiksmiljö.
Planera och organisera verksamheten för bästa möjliga kund- och medarbetarupplevelse.
Vi tror att du
Har erfarenhet av ledarskap inom retail.
Är en engagerande ledare som skapar energi och resultat genom andra.
Har ett starkt affärsdriv och god förståelse för försäljning.
Trivs i en operativ roll nära både kunder och medarbetare.
Är strukturerad, lösningsorienterad och van att arbeta mot uppsatta mål.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du mer än ett chefsjobb. Du får möjligheten att påverka, utveckla människor och vara med och skapa framtidens butik.
Vi erbjuder:
En gedigen introduktion och onboarding.
Kontinuerlig kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
Fast lön samt vinstdelningsmöjligheter baserade på butikens resultat.
Möjlighet att delta i vårt Store Manager Partner-program.
Tillgång till stöd från centrala funktioner.
Moderna verktyg och system som underlättar ditt arbete.
En kultur där ledarskap, engagemang och utveckling står i fokus.
Urval sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka gärna in din ansökan redan idag, via annons för utlyst tjänst. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367), https://jobb.retailknowledge.se
Jonkoping Travel Center (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Retail Knowledge Jobbnummer
9941730