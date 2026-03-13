Butikschef - Götaplatsens Foto, Göteborg
Retail Knowledge Sweden AB / Chefsjobb / Göteborg
2026-03-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Knowledge Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du leda en butik där foto, teknik och kundupplevelse möts? Nu söker vi en engagerad och driven butikschef som vill ta ansvar för både människor, försäljning och utveckling - och som vill vara med och bygga vidare på ett företag med stark passion för foto.
Hos oss leder du ett större team med flera olika ansvarsområden inom labb, foto, och bild. Därför söker vi en ledare som trivs i en dynamisk miljö, har ett starkt driv och vill vara med och utveckla både människor, arbetssätt och resultat.
Din roll
Som butikschef är du motorn i verksamheten. Du ansvarar för att butiken fungerar smidigt i vardagen samtidigt som du utvecklar teamet, skapar struktur och driver försäljningen framåt.
Du leder ett större team med olika kompetenser och ansvarsområden och har en viktig roll i att skapa tydliga rutiner, coacha medarbetare och utveckla arbetssätt som stärker både teamet och kundupplevelsen.
Du arbetar nära ledningen och får stort utrymme att påverka verksamheten. Vi söker därför en person med energi, initiativförmåga och vilja att utveckla både människor och affär.
Huvudsakliga ansvarsområden
I rollen kommer du bland annat att:
Leda, coacha och utveckla butikens team i det dagliga arbetet
Skapa tydliga rutiner, struktur och arbetssätt i en verksamhet med flera ansvarsområden
Säkerställa en inspirerande butiksmiljö och en hög servicenivå
Driva försäljning och arbeta mot uppsatta mål
Planera bemanning och schemaläggning
Ansvara för rekrytering och introduktion av nya medarbetare
Följa upp resultat, försäljning och nyckeltal
Ansvara för den dagliga driften av butiken
Säkerställa en god arbetsmiljö och ett starkt teamarbete
Vem vi tror att du är
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda människor inom butik, retail eller service och som trivs i en roll där du både arbetar operativt och har ansvar för utveckling och resultat.
Du är en trygg och närvarande ledare som får människor att växa. Samtidigt är du strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt driv att utveckla verksamheten framåt tillsammans med ledningen.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av att leda och utveckla team
Har ett starkt kundfokus och gillar mötet med människor
Har ett naturligt driv och tycker om att ta initiativ
Är strukturerad och bra på att skapa fungerande rutiner
Har god organisatorisk förmåga och kan prioritera i en vardag med högt tempo
Är nyfiken på teknik och gärna har ett intresse för foto eller bild
Vad vi erbjuder
Hos Götaplatsens Foto får du arbeta i en specialistbutik med stor passion för foto och bild. Du blir en del av ett engagerat team där kunskap, service och kvalitet står i fokus.
Vi erbjuder en roll där du får:
Ett stort ansvar för butikens utveckling
Möjlighet att påverka arbetssätt, struktur och resultat
Leda och utveckla ett kunnigt och engagerat team
Arbeta i en specialistmiljö med passion för foto och teknik
En arbetsplats centralt i Göteborg
MER OM Götaplatsens Foto Läs mer om oss här
Info om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Placering: Göteborg Tillträde: Enligt överenskommelse
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Götaplatsens Foto med Retail Knowledge och ansvarig rekryterare är Stina Bjérnhof stina@retailknowledge.se
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - Urval, tester, bakgrundskontroller och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7373489-1892974". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367), https://jobb.retailknowledge.se
Gothenburg University (visa karta
)
405 30 GOTHENBURG Arbetsplats
Retail Knowledge Jobbnummer
9797526