Butiksbiträde - Livsmedel

Meza Fresh AB / Butikssäljarjobb / Sävsjö
2025-08-19


Vi söker engagerad personal till vår Meza Fresh livsmedelsbutik!

Publiceringsdatum
2025-08-19

Om företaget
Meza Fresh AB är en modern och serviceinriktad livsmedelsbutik som erbjuder ett brett sortiment av kvalitetsprodukter. Vi värdesätter god service, ett glatt humör och ett team som trivs tillsammans.

Arbetsuppgifter
• Bemanna kassa och ge kunderna en snabb och trevlig service
• Påfyllning av hyllor och varuhantering
• Hålla ordning och rent i butiken
• Hjälpa till med lagerarbete vid behov
• Delta i butikens dagliga drift och skapa en positiv kundupplevelse

Vi söker dig som:
• Är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor
• Är ansvarstagande och flexibel
• Har erfarenhet från butik eller livsmedelsbranschen (meriterande men inte krav)
• Kan arbeta dagtid, kvällar och helger enligt schema
• Har god samarbetsförmåga och ett positivt arbetssätt

Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev till mezafreshab@gmail.com
Märk ansökan med "Jobb i butik".
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar dig till vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: mezafreshab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Meza Fresh AB (org.nr 559522-5409)
Hjärtlandavägen 13 (visa karta)
576 33  SÄVSJÖ

Kontakt
Zeen Alashkar
mezafreshab@gmail.com
0769140497

Jobbnummer
9466021

