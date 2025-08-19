Butiksbiträde - Livsmedel
Meza Fresh AB / Butikssäljarjobb / Sävsjö Visa alla butikssäljarjobb i Sävsjö
2025-08-19
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meza Fresh AB i Sävsjö
Vi söker engagerad personal till vår Meza Fresh livsmedelsbutik!Publiceringsdatum2025-08-19Om företaget
Meza Fresh AB är en modern och serviceinriktad livsmedelsbutik som erbjuder ett brett sortiment av kvalitetsprodukter. Vi värdesätter god service, ett glatt humör och ett team som trivs tillsammans.Arbetsuppgifter
• Bemanna kassa och ge kunderna en snabb och trevlig service
• Påfyllning av hyllor och varuhantering
• Hålla ordning och rent i butiken
• Hjälpa till med lagerarbete vid behov
• Delta i butikens dagliga drift och skapa en positiv kundupplevelse
Vi söker dig som:
• Är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor
• Är ansvarstagande och flexibel
• Har erfarenhet från butik eller livsmedelsbranschen (meriterande men inte krav)
• Kan arbeta dagtid, kvällar och helger enligt schema
• Har god samarbetsförmåga och ett positivt arbetssättSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev till mezafreshab@gmail.com
Märk ansökan med "Jobb i butik".
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: mezafreshab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meza Fresh AB
(org.nr 559522-5409)
Hjärtlandavägen 13 (visa karta
)
576 33 SÄVSJÖ Kontakt
Zeen Alashkar mezafreshab@gmail.com 0769140497 Jobbnummer
9466021