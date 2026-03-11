Butiksansvarig - Erssons
Mitt i Fruängens hjärta ligger Erssons Delibistro - en söderortsklassiker som sedan 1970-talet försett området med havets bästa smaker. Här samsas en välfylld skaldjursdisk, dagsfärsk fisk och en inbjudande bistro där kvalitet, service och matglädje genomsyrar allt vi gör. Familjeägt i flera generationer har Erssons utvecklats från en liten fiskbutik till en modern delibistro med både restaurang och butik i toppklass.
Nu söker vi en engagerad Butiksansvarig som vill vara med och utveckla vår populära fisk- och delikatessavdelning vidare.

Om tjänsten
Tjänsten är på heltid och omfattas av kollektivavtal. Kvälls- och helgarbete förekommer.
Som butiksansvarig hos oss får du ett brett och stimulerande ansvar som innefattar:
Ansvar för sortiment och produktutbud
Säkerställa butikens fräschör, kvalitet och dagliga drift
Skapa attraktiva och lönsamma erbjudanden
Prissättning, marginaluppföljning och produktkalkyler
Exponering och skyltning med känsla för det visuella
Upprätthålla rutiner, struktur och god ordning i deli- och butiksdelen
Ansvara för beställningar från kök och externa leverantörer
Här får du vara navet i en butik där både tempo, kvalitet och kundmöten står i centrum.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från branschen, gärna inom delikatess, fisk eller servicehandel
Har god ekonomisk förståelse och arbetar affärsmässigt
Är självgående, ansvarsfull och trygg i att driva ditt område
Är noggrann, strukturerad och har ett skarpt öga för detaljer
Trivs i mötet med kunder och har en varm, social framtoning
Har en stark känsla för service, kvalitet och kundupplevelse
Har ett estetiskt sinne och gillar att arbeta med varuexponering
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete i ett positivt och engagerat team
Stöd från en närvarande och delaktig chef
En arbetsplats där kvalitet, råvaror och matglädje alltid är i fokus
Kollektivavtal och trygga villkor
Varför Erssons?
Hos oss får du arbeta i en välrenommerad delibistro med genuina råvaror, högt engagemang och en varm familjär känsla. Vi brinner för kvalitet - från havets delikatesser till bistrons rätter - och söker en kollega som delar samma passion.
