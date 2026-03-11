Butiksansvarig - Erssons

B3 Personal AB / Chefsjobb / Stockholm
2026-03-11


Visa alla chefsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos B3 Personal AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Mitt i Fruängens hjärta ligger Erssons Delibistro - en söderortsklassiker som sedan 1970-talet försett området med havets bästa smaker. Här samsas en välfylld skaldjursdisk, dagsfärsk fisk och en inbjudande bistro där kvalitet, service och matglädje genomsyrar allt vi gör. Familjeägt i flera generationer har Erssons utvecklats från en liten fiskbutik till en modern delibistro med både restaurang och butik i toppklass.
Nu söker vi en engagerad Butiksansvarig som vill vara med och utveckla vår populära fisk- och delikatessavdelning vidare.

Publiceringsdatum
2026-03-11

Om tjänsten
Tjänsten är på heltid och omfattas av kollektivavtal. Kvälls- och helgarbete förekommer.
Som butiksansvarig hos oss får du ett brett och stimulerande ansvar som innefattar:

Ansvar för sortiment och produktutbud

Säkerställa butikens fräschör, kvalitet och dagliga drift

Skapa attraktiva och lönsamma erbjudanden

Prissättning, marginaluppföljning och produktkalkyler

Exponering och skyltning med känsla för det visuella

Upprätthålla rutiner, struktur och god ordning i deli- och butiksdelen

Ansvara för beställningar från kök och externa leverantörer

Här får du vara navet i en butik där både tempo, kvalitet och kundmöten står i centrum.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från branschen, gärna inom delikatess, fisk eller servicehandel

Har god ekonomisk förståelse och arbetar affärsmässigt

Är självgående, ansvarsfull och trygg i att driva ditt område

Är noggrann, strukturerad och har ett skarpt öga för detaljer

Trivs i mötet med kunder och har en varm, social framtoning

Har en stark känsla för service, kvalitet och kundupplevelse

Har ett estetiskt sinne och gillar att arbeta med varuexponering

Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete i ett positivt och engagerat team

Stöd från en närvarande och delaktig chef

En arbetsplats där kvalitet, råvaror och matglädje alltid är i fokus

Kollektivavtal och trygga villkor

Varför Erssons?
Hos oss får du arbeta i en välrenommerad delibistro med genuina råvaror, högt engagemang och en varm familjär känsla. Vi brinner för kvalitet - från havets delikatesser till bistrons rätter - och söker en kollega som delar samma passion. [erssons.se], [thatsup.se]

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7366076-1886838".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
B3 Personal AB (org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Arenavägen 23 (visa karta)
121 77  JOHANNESHOV

Arbetsplats
B3 Personal

Jobbnummer
9790916

Prenumerera på jobb från B3 Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos B3 Personal AB: