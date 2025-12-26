Butik-/lagerpersonal
2025-12-26
Snapphane Auktioner är ett familjeägt företag beläget i Hässleholm som brinner för återbruk, begagnade skatter och samlarföremål. Vi säljer lösöre på våra nätauktioner samt tömmer hela-/delar av dödsbon, Bohag eller motsvarande.
Vi är verksamma i Hässleholm med omnejd och vi har fantastiska lokaler som ligger precis vid sidan av Hässleholms stadskärna.
I mars 2026, kommer en av våra medarbetare att gå på föräldraledighet i ca 1-1,5 år och vi behöver ersätta denna position. Det är ett vikariat med eventuell möjlighet till förlängning/fast anställning efter vikariatets slut, då verksamheten växer på marknaden.
Om tjänsten / arbetsbeskrivning
Som lagerarbetare hos Snapphane Auktioner är ditt primära fokus att hantera den dagliga driften av vårt lager under våra öppettider för ut-/inlämning samt under övriga dagar när vi har stängt för in-/utlämning ta hand om övrig drift såsom frakter, besvara mail, omplacering/styling av lokalerna m.m.
Man kommer även vid behov vara delaktig i när vi tömmer/transporterar lösöre till våra lokaler, välgörande föreningsloppisar eller till återvinningsstationen.
I det dagliga arbetet förekommer det lyft av olika slag, till viss del även tyngre. Med tyngre avses t.ex. flyttlådor, låda med porslin till kund, möbler eller motsvarande.
Vissa dagar är man ensam i driften.
Tjänsten är på 60-70% med möjlighet till fler timmar vid behov och är lagd på måndag-fredag. Semester är förlagd fr.om. 6/7-27/7. Under denna period håller verksamheten sommarstängt.
Provanställning 6 månader.
Lön enligt överenskommelse.
Fora-försäkring
Vem är du?
Vi ser att du är en ödmjuk, driftig, nyfiken men också en intresserad person. Vi kommer nödvändigtvis inte lägga störst vikt i om du har flerårig erfarenhet av branschen ut för oss är det viktigast med personlig lämplighet och att där finns ett genuint intresse för branschen vi arbetar i.Dina egenskaper
Hög moral/ödmjukhet - Vi arbetar i människors hem, med personliga tillhörigheter. Där måste finnas en förståelse.
Har ett naturligt och inkännande kundbemötande med hög känsla för service.
Ett genuint intresse/nyfikenhet för historia, antikt, design, inredning, verktyg, samlarföremål m.m.
Finkänsla/diskretion - Vi hanterar lösöre av olika slag/olika värden. Krävs en viss försiktighet och finkänsla för hantering m.m.
Driftig - Du är en lagspelare med högt i tak. Vi hjälps åt och står inte bara och tittar på.
Van vid ensamarbete - Vid tillfällen så är man ensam på lagret och man behöver vara bekväm i sådana situationer.
Viss fysik - Man ska klara lyft av olika slag.Kvalifikationer
Körkort - B
Behärska Svenska och Engelska båda muntligt och skriftligt. Vi har många internationella kunder.
Datakunskap - vanlig nivå. Vi arbetar i ett system som heter Skeleton och där kommer finns upplärning i detta. Kunna besvara mail m.m.
Ni skickar in er ansökan på mail:Gabriella@snapphaneauktioner.se
I er ansökan vill vi ha ett personligt brev och CV samt kontaktuppgifter som vi kan nå er på.
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Vi tar endast emot ansökningar via email.
E-post: gabriella@snapphaneauktioner.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Snapphane Auktioner
(org.nr 559412-0197)
Pl 5297 Röinge (visa karta
)
281 92 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Snapphane Auktioner, AB Kontakt
Driftansvarig/ägare
Gabriella Olsson gabriella@snapphaneauktioner.se 0707146007 Jobbnummer
9663885