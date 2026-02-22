Bussstädare sökes

SOL Facility Services AB / Städarjobb / Karlstad
2026-02-22


Vi söker noggrann och ansvarstagande medarbetare till fordons service.

Vill du arbeta med fordon i en viktig roll där säkerhet, kvalitet och ansvar står i fokus? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Vi söker dig som vill arbeta med service och säkerhetskontroller av bussar och andra fordon på vår depå. Du blir en viktig del i att säkerställa att våra fordon är trafiksäkra, välskötta och redo för trafik varje dag

Publiceringsdatum
2026-02-22

Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att fordonen är trafiksäkra och i fullgott skick genom:

Okulär besiktning av fordonet

Kontroll av halvljus, varningsblinkers, bromsljus och övrig belysning

Kontroll av däck

Säkerställa att luckor är stängda

Uppmärksamma eventuella läckage eller avvikande ljud

Följa fastställda instruktioner och protokoll

Tankning av HVO, diesel eller biogas

Påfyllning av AdBlue

Påfyllning av motorolja, kylarvätska och spolarvätska

Tömning och hantering av fordonets sanitära system

Exteriör tvätt av fordon i tvätthall

Dokumentation

Bekräfta utförda moment via app

Kommunikation med trafikledningen

Platta och telefon finns tillgängliga på depån

Vi söker dig som:

Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande

Har god känsla för säkerhet och kvalitet

Trivs med praktiskt arbete

Har god samarbetsförmåga

Har D-körkort

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
SOL Facility Services AB (org.nr 556355-1349)
171 54  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9756378

