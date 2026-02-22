Bussstädare sökes
2026-02-22
Vi söker noggrann och ansvarstagande medarbetare till fordons service.
Vill du arbeta med fordon i en viktig roll där säkerhet, kvalitet och ansvar står i fokus? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi söker dig som vill arbeta med service och säkerhetskontroller av bussar och andra fordon på vår depå. Du blir en viktig del i att säkerställa att våra fordon är trafiksäkra, välskötta och redo för trafik varje dag
Du ansvarar för att fordonen är trafiksäkra och i fullgott skick genom:
Okulär besiktning av fordonet
Kontroll av halvljus, varningsblinkers, bromsljus och övrig belysning
Kontroll av däck
Säkerställa att luckor är stängda
Uppmärksamma eventuella läckage eller avvikande ljud
Följa fastställda instruktioner och protokoll
Tankning av HVO, diesel eller biogas
Påfyllning av AdBlue
Påfyllning av motorolja, kylarvätska och spolarvätska
Tömning och hantering av fordonets sanitära system
Exteriör tvätt av fordon i tvätthall
Dokumentation
Bekräfta utförda moment via app
Kommunikation med trafikledningen
Platta och telefon finns tillgängliga på depån
Vi söker dig som:
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Har god känsla för säkerhet och kvalitet
Trivs med praktiskt arbete
Har god samarbetsförmåga
Har D-körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SOL Facility Services AB
