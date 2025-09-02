Bussförare till Köpmanholmen!
Byberg & Nordins Busstrafik AB / Lokförarjobb / Örnsköldsvik Visa alla lokförarjobb i Örnsköldsvik
2025-09-02
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Byberg & Nordins Busstrafik AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Umeå
eller i hela Sverige
Är du BUSSFÖRARE och nyfiken på att prova något nytt? Hos oss finns jobben!
Örnsköldsvik är ett av våra största trafikområden och här i kommunen arbetar idag ungefär 100 av våra medarbetare, men vi behöver bli ännu fler! Just nu anställer vi en bussförare till Köpmanholmen, som är en av våra mindre depåer i kommunen. Tjänsten är på 80% med tillsättning från 1 oktober eller så snart därefter som möjligt. Här blir du en del av ett litet team som i mångt och mycket får möjlighet att sköta saker själva - med trafikledning, verkstad och tvätthall inne i Örnsköldsvik.
VI ERBJUDER DIG:
Trevliga kollegor och en familjär känsla
Fri frukt & gott kaffe
Friskvårdsbidrag
Personalrabatt på våra egna resor
Kollektivavtal
Nära till chef & högsta ledning
Möjlighet att teckna en förmånlig sjukvårdsförsäkring
MER OM DIG:
Det är viktigt att du som person är trygg och har ett gott omdöme, då du ansvarar för våra resenärers säkerhet och trygghet. Du har lätt för att behålla ditt lugn i olika situationer och du har ett positivt och vänligt bemötande. Du hälsar alla ombord med ett vänligt hej, svarar på frågor och månar om att alla ska känna sig välkomna och trygga på våra bussar.
Som bussförare hos oss behöver du behärska svenska bra i både tal och skrift, för att kunna kommunicera med trafikledning och resenärer samt rapportera in eventuella incidenter. När du kör skolbarn omfattas du av lagkrav på utdrag ur belastningsregistret på motsvarande sätt som för personal inom skola och förskola, vilket gör att vi kommer be dig att lämna in ett sådant om du går vidare i anställningsprocessen.
För att arbeta hos oss ser vi att du har följande kvalifikationer:
D-körkort
YKB
Svenska i tal och skrift
MER OM FÖRETAGET
Byberg & Nordin Busstrafik AB är ett 98-årigt familjeföretag i tredje generationen, med Nordingrå i Höga Kusten som bas. Företaget omsätter idag ca 550 mkr, har närmare 600 medarbetare och drygt 300 fordon. Vi vill ständigt utvecklas och går före: exempelvis var vi i Härnösands kommun först i landet med helt fossilfri kollektivtrafik. Vi satsar på ny teknik och jobbar med flera utvecklingsprojekt. Vi erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag och möjlighet att teckna en förmånlig sjukvårdsförsäkring.
Vi jobbar med löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag! Vi vill gärna att du skickar med ett personligt brev där du berättar lite mer om dig själv, varför du söker jobb hos oss och vad inom bussföraryrket som du trivs bäst med. På så sätt ökar du dina chanser att bli inbjuden till en intervju.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsfirmor och media-/annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bussförare Köpmanholmen". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Byberg & Nordins Busstrafik AB
(org.nr 556290-0372), https://www.bybergnordin.se/jobba-hos-oss
Strandgatan 4 (visa karta
)
891 62 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Områdeschef
Håkan Larsson hakan.larsson@bybergnordin.se 010-722 03 51 Jobbnummer
9487036