Bussförare Stockholm 2026
Till våra depåer i Stockholm: Fredriksdal, Frihamnnen, Tomteboda, Råsta och Lunda söker vi bussförare för sommaren 2026.
På Keolis ser vi att ansvarstagande och kompetenta medarbetare gör kollektivtrafiken bättre, något som i sin tur gör att fler resenärer väljer bussen framför egen bil. Det är vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle. Vill du vara med och bidra? Vi är en arbetsplats som präglas av hög säkerhet, mångfald, ansvar och respekt för varandra. Välkommen med din ansökan redan idag.
Om tjänsten
Som bussförare i linjetrafik hos Keolis får du ett flexibelt arbete. Du får köra alla linjer i området och alla typer av bussar. Trafiken går dygnet runt alla dagar, så dina arbetstider kommer att variera. Vi ser gärna att du bor i närheten av depån, eftersom du ibland börjar tidigt eller slutar sent.
Lön enligt kollektivavtal. Du som tidigare har arbetat som bussförare i Sverige får tillgodoräkna dig år för inplacering i lönestegen.
Det här behöver du ha:
D-körkort
Yrkeskompetensbevis (YKB)
Svenska i tal och skrift
Kan arbeta under oregelbundna tider
Det här får du av oss
Som bussförare på Keolis får du en gedigen introduktionsutbildning som leds av våra erfarna instruktörer. På depån finns din teamchef som stöttar dig i din vardag som bussförare. Vi vill att du ska trivas och mår bra och erbjuder dig därför en trivsam arbetsmiljö där vi välkomnar olikheter samt friskvårdsbidrag. Inom Keolis finns goda utvecklingsmöjligheter
Så här söker du
Är det här något för dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Vi använder oss av körtester i urvalsprocessen för att säkerställa att vi får rätt person på rätt plats. Tjänsterna kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut då vi gör löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!
Om du har frågor om Råsta eller Lunda ring rekryterare Amar Abdulla 070-555 63 06. Mail: amar.abdulla@keolis.se
eller 08-5190 2157. Ersättning
Rekryterare
Amar Abdulla amar.abdulla@keolis.se 070-555 63 06 Jobbnummer
