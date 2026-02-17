Bussförare Karlskoga
2026-02-17
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Vi ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället. Vår framgång skapar ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. Ett av våra viktigaste uppdrag är att leva upp till Nobinas resenärslöfte. Våra resenärer ska alltid känna sig välkomna och trygga, få information som är betydelsefull för sin resa och veta att de reser hållbart med oss. Läs mer på www.nobina.se
Trafikområde Värmland består av ca 700 medarbetare och vi kör varje dag ca 300 bussar. Tillsammans med vår uppdragsgivare Svealandstrafiken ansvarar vi för att driva och utveckla busstrafiken i Närke.
Personliga egenskaper och kvalifikationer
Som bussförare är du utåtriktad, flexibel och tycker om både service och kundkontakter. Du möter stressiga situationer och miljöer på ett lugnt och tryggt sätt. Du har ett säkert körsätt och kör miljövänligt.
Vidare ser vi att du:
Har D-körkort och giltigt YKB.
Har goda svenska kunskaper i tal och skrift.
Kan arbeta oregelbunda tider
Som ny medarbetare på Nobina får du en gedigen introduktion och möjlighet till fortsatt kompetensutveckling.
Ansökan och om tjänsten
Ansökan och om tjänsten

Vi vill ha din ansökan senast: . Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Vi erbjuder timanställning.
Lön enligt kollektivavtal. Du som tidigare har arbetat som bussförare får tillgodoräkna dig år(inom EU) för inplacering i lönestegen.
Som en del i rekryteringsprocessen genomförs digitala tester. Testerna skickas till dig per e-post. För att gå vidare i processen måste du få ett godkänt resultat i samtliga tester.
Innan du blir erbjuden en anställning hos oss kommer du att få genomföra en hälsoundersökning samt att vi kontrollerar ditt belastningsregister.
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsansvarig charlotte.sjoberg@nobina.se
Har du inte de kvalifikationer som vi skriver här ovanför men vill arbeta som bussförare?
Nobina anordnar bussförarutbildningar på utvalda orter. Klicka här för att se om det finns någon sökbar utbildning just nu eller prenumerera på våra utbildningar genom att klicka här.
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Nobina är ett mångfaldens företag. Vi tror på mångfald och att det berikar personer, grupper och oss som företag. På Nobina arbetar vi aktivt med att främja mångfald och att ta tillvara kompetens hos alla medarbetare. Läs mer om vårt arbete med mångfald här.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
enligt avtal enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nobina Kontakt
Gruppchef
Mikael Bäcklund mikael.backlund@nobina.se Jobbnummer
9747591