Bussförare Frihamnen Heltid
Keolis Sverige AB / Lokförarjobb / Stockholm Visa alla lokförarjobb i Stockholm
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keolis Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Till Keolis bussdepå Frihamnen i Stockholm söker vi bussförare på heltid. Som förare på Frihamnen får du ett roligt och omväxlande jobb där du kommer köra i en vacker lantlig och lugn miljö ute på ön Lidingö blandat med körning inne i City. Du tycker om att möta människor och ge service. Med dig bakom ratten känner sig våra resenärer trygga och välkomna.
På Keolis ser vi att ansvarstagande och kompetenta medarbetare gör kollektivtrafiken bättre, något som i sin tur gör att fler resenärer väljer bussen framför egen bil. Det är vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle. Vill du vara med och bidra? Vi är en arbetsplats som präglas av hög säkerhet, mångfald, ansvar och respekt för varandra. Välkommen med din ansökan redan idag.
Om tjänsten
Som bussförare i linjetrafik hos Keolis får du ett flexibelt arbete. Du får köra alla linjer i området och alla typer av bussar. Trafiken går dygnet runt alla dagar, så dina arbetstider kommer att variera. Vi ser gärna att du bor i närheten av depån, eftersom du ibland börjar tidigt eller slutar sent.
Det här behöver du ha
D-körkort
Giltigt Yrkeskompetensbevis YKB
God svenska i tal och skrift
Erfarenhet från serviceyrke är meriterande
Det här får du av oss
Som bussförare på Keolis får du en gedigen introduktionsutbildning som leds av våra erfarna instruktörer. På depån finns din teamchef som stöttar dig i din vardag som bussförare. Vi vill att du ska trivas och må bra och erbjuder dig därför en trivsam arbetsmiljö där vi välkomnar olikheter samt friskvårdsbidrag. Inom Keolis finns goda utvecklingsmöjligheter.
Så här söker du
Är det här något för dig är du varmt välkommen att registrera din ansökan.
Tjänsterna kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut då vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan redan idag!
Om du har frågor, ring rekryterare Lars Westerlund 08-5190 2157. Ersättning
Enligt Kollektivavtal Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Lars Westerlund lars.westerlund@keolis.se 08-5190 2157 Jobbnummer
9504903