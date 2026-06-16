Bussförare
Multicultural And Recognition In Aspiration in Landskrona AB / Fordonsförarjobb / Landskrona Visa alla fordonsförarjobb i Landskrona
2026-06-16
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Bussförare till skolskjuts – 50 % – Mariaskolan i Landskrona
Arbetsgivare: Mariaskolan i Landskrona AB
Ort: Landskrona
Omfattning: Deltid, 50 %
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under höstterminen 2026 med möjlighet till förlängning
Tillträde: Augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Om jobbet
Mariaskolan i Landskrona söker en trygg, ansvarstagande och serviceinriktad bussförare för skolskjuts av elever i förskoleklass till årskurs 6.
Som bussförare ansvarar du för att transportera elever till och från skolan på ett säkert och professionellt sätt. Du är en viktig del av elevernas skoldag och bidrar till trygghet, punktlighet och god service.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Köra skolbuss för elever i F–6.
Ansvara för elevernas säkerhet under färd.
Genomföra enklare daglig tillsyn av fordonet.
Samarbeta med skolans personal vid behov.
Bemöta elever och vårdnadshavare på ett professionellt sätt.KvalifikationerKvalifikationer
D-körkort.
Giltigt yrkeskompetensbevis (YKB).
Goda kunskaper i svenska.
Utdrag ur belastningsregistret för arbete i skola.
Meriterande
Erfarenhet av persontransporter eller skolskjuts.
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull och säkerhetsmedveten.
Punktlig och pålitlig.
Serviceinriktad och kommunikativ.
Lugn och trygg i mötet med barn.
Självständig och flexibel.Om företaget
Mariaskolan är en fristående grundskola för elever i förskoleklass till årskurs 6 i Landskrona. Vi arbetar för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Läs mer om skolan på: Mariaskolan i LandskronaSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till rehanmariaskolan@gmail.com
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: rehanmariaskolan@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bussförare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Multicultural And Recognition In Aspiration in Landskrona AB
(org.nr 556917-8550)
Hantverkargatan 57 B (visa karta
)
261 52 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Multicultural & Recognition In Aspiration In Lan Kontakt
Skolchef
Rehan Taha rehanmariaskolan@gmail.com 0723366680 Jobbnummer
9964969