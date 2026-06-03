Bussförare
Beredskapslyftet Ideell Fören / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-03
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Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden – samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Nobina Sverige AB är Nordens största kollektivtrafikföretag och kör bussar samt annan kollektivtrafik på uppdrag av regionala aktörer i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Företaget har cirka 15 000 medarbetare och arbetar för att göra vardagsresor mer hållbara genom innovation och smarta mobilitetslösningar.
Plats:Lidköping (Skaraborg)
Vem vi söker:Bussförare
Dina arbetsuppgifter:- Framföra buss säkert, pålitligt och miljövänligt- Ge god service till resenärerna så att de känner sig välkomna, informerade och trygga under hela resan- Följa Nobinas riktlinjer gällande säkerhet, punktlighet och kommunikation
Krav:- Svenska på medelnivå (kan delta i vardagliga samtal, ställa och besvara vanliga frågor)- Svenskt D-körkort- Kan arbeta oregelbundna arbetstider (tidiga morgnar, kvällar, helger)- Tryggt, säkert och miljömedvetet körsätt- Saknar du YKB kan Nobina ofta hjälpa till med detta
Din profil:- Serviceinriktad, social och trivs med kundkontakt- Lugn och stabil i stressiga situationer och intensiva miljöer- Flexibel och anpassningsbar till olika scheman och resenärsbehov- Ansvarsfull och engagerad i säkerhet och hållbarhet
Vad arbetsgivaren erbjuder:- Heltidsanställning (100 %)- Tillsvidareanställning- Skiftarbete inklusive tidiga morgnar, kvällar, helger och dagtid måndag–fredag- Friskvårdsbidrag- Personalrabatter- Arbetskläder och uniform ingår
Viktigt:
Denna tjänst är en del av ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja tredjelandsmedborgare i sin integration på den svenska arbetsmarknaden. Deltagarna har uppehållstillstånd i Sverige, men saknar svenskt medborgarskap eller EU/EES-medborgarskap.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Fören
Värmdö Vägen 620 (visa karta
)
132 41 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nobina Kontakt
Beredskapslyftet - info@beredskapslyftet.se Jobbnummer
9946720