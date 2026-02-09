Bussförare
Apolloniosskolan är en F-9 skola som ligger i den vackra Långbro parken
Vi har en trygg och öppen stämning som gör att alla vågar säga sin mening, lyfta fram sina idéer och prova nya idéer. Vår värdegrund ska hållas levande genom att vara ständig diskussionspunkt för alla på skolan.
Vi söker nu en pålitlig och serviceinriktad bussförare. Vi förutsätter att du har erfarenhet och är en ordningsam, självgående och ansvarstagande individ.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 75%
Arbetstider:
Morgon: 06.00-09.00
Eftermiddag: 15.15-18.15
Du kör samma buss både morgon och eftermiddag.
Arbetet utförs måndag-fredag under skolterminerna.Arbetsuppgifter
Köra skolbuss enligt fastställda rutter och tidtabeller.
Säkerställa trygg och säker transport av elever till och från skolan.
Utföra enklare kontroller av fordonet före och efter körning.
Vi söker dig som
har D-körkort
Körvana i Stockholm.
Känna sig bekväm i att köra en större bil oavsett antal passagerare.
Är ansvarstagande, punktlig och har ett gott bemötande mot barn och ungdomar samt vårdnadshavare.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
En trygg anställning i en trevlig arbetsmiljö.
Arbete i en verksamhet med stort fokus på säkerhet och service.
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor.
Arbetet
God kommunikationsförmåga på svenska.
Tillsvidare anställning med möjlighet till fast anställning.
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
