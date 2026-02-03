Bussförare
2026-02-03
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Denna tjänst är en del av den kommande Rekryteringsmässa som äger rum den 19 mars. Om din profil matchar kraven kan du bli inbjuden till en intervju på Rekryteringsmässa den 19 mars. Observera att endast inbjudna kandidater har möjlighet att delta i evenemanget.
Nobina Sverige AB är Nordens största kollektivtrafikföretag och kör bussar samt annan kollektivtrafik på uppdrag av regionala aktörer i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Företaget har cirka 15 000 medarbetare och arbetar för att göra vardagsresor mer hållbara genom innovation och smarta mobilitetslösningar.
Plats:
Södertälje
Vem vi söker:
BussförarePubliceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
• Framföra buss säkert, pålitligt och miljövänligt
• Ge god service till resenärerna så att de känner sig välkomna, informerade och trygga under hela resan
• Följa Nobinas riktlinjer gällande säkerhet, punktlighet och kommunikationKvalifikationer
• Svenska på medelnivå (kan delta i vardagliga samtal, ställa och besvara vanliga frågor)
• Svenskt D-körkort
• Kan arbeta oregelbundna arbetstider (tidiga morgnar, kvällar, helger)
• Tryggt, säkert och miljömedvetet körsätt
• Saknar du YKB kan Nobina ofta hjälpa till med dettaProfil
• Serviceinriktad, social och trivs med kundkontakt
• Lugn och stabil i stressiga situationer och intensiva miljöer
• Flexibel och anpassningsbar till olika scheman och resenärsbehov
• Ansvarsfull och engagerad i säkerhet och hållbarhet
Vad arbetsgivaren erbjuder:
• Heltidsanställning (100 %)
• Tillsvidareanställning
• Skiftarbete inklusive tidiga morgnar, kvällar, helger och dagtid måndag-fredag
• Friskvårdsbidrag
• Personalrabatter
• Arbetskläder och uniform ingår
Viktigt:
Denna tjänst ingår i ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja nyanlända tredjelandsmedborgare i att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Kandidater som tillhör målgruppen uppmuntras att söka. Ersättning
