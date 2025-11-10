Bussförare
2025-11-10
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
Åkerbergs Trafik är ett familjärt företag som bedriver skoltrafik- , linje- samt beställningstrafik.
Har du ett busskort och hjärta för service - vi söker dig! Vill du bli en i bussfamiljen?
Vi erbjuder ett roligt omväxlande arbete där du träffa mycket människor. Brinner du för service, har D-kort (DE är meriterande),YKB,digitalt förarkort och erfarenhet inom yrket, då kan det vara dig vi söker.
Kvalifikationer, glatt humör,noggran, flexibel, stresstålig, goda kunskaper i svenska i tal och skrift (engelska meriterande)
Arbetsuppgifter, att köra buss på ett säkert och tryggt sätt. Du kommer köra skol- , beställning- och linjetrafik.
Tjänst, heltid,deltid, timanställning, kväll och helg förekommer.
Vi söker även dig som har ett D-kort, som är pensionär eller studerar och vill köra extra.
Lön, lön enligt avtal, kollektivavtal finns.
Vi ser fram emot din ansökan , maila CV och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jagvillblimed@akerbergstrafik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bussförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare P-O Åkerbergs Trafik AB
(org.nr 556482-7607)
Kalkbruksvägen 12 (visa karta
)
610 71 VAGNHÄRAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åkerbergs Trafik AB, P-O Jobbnummer
9598034