Bussförare
2025-10-04
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
ME BUSS SÖKER Busschaufförer - Timvikarier för beställningstrafik och linjekörningar
PLACERINGSORT: GÖTEBORG
Är du en serviceinriktad och pålitlig busschaufför som trivs bakom ratten och gillar att möta människor? Då kan du vara den vi söker!
ME BUSS söker nu timvikarier till vårt team för beställningstrafik och linjekörningar. Vi erbjuder ett varierande och socialt arbete där du får möjlighet att arbeta med både planerade körningar och mer flexibla uppdrag - allt med fokus på säkerhet och god kundservice.
Vi söker dig som:
* Har giltigt D-körkort och YKB
* Är punktlig, ansvarstagande och professionell
* Har god kommunikationsförmåga och ett trevligt bemötande
* Har erfarenhet av liknande arbete (meriterande,)
Vi erbjuder:
* Timanställning med flexibla arbetstider
* Trevlig arbetsmiljö i ett familjärt team
* Möjlighet till varierande arbetsdagar med olika typer av körningar
Låter detta som något för dig?
Skicka ditt CV till: info@mebuss.se
så hör vi av oss!
Med vänlig hälsning,
ME BUSS-teamet
Tel:031-841300
ME BUSS
Bergslagsgatan 6
41104 Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@mebuss.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bussförare/beställning". Arbetsgivare S Flytt
Strandvägen 60 Lgh 1002 (visa karta
)
444 31 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Peter Silke peter@mebuss.se 0706661937 Jobbnummer
9540748