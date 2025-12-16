Busschaufför Malung.
Sälen Buss AB / Lokförarjobb / Malung-Sälen Visa alla lokförarjobb i Malung-Sälen
2025-12-16
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sälen Buss AB i Malung-Sälen
, Mora
, Älvdalen
eller i hela Sverige
SÄLEN BUSS AB SÖKER BUSSCHAUFFÖRER TILL MALUNG - HELTIDSTJÄNST
Vill du bli en del av ett familjärt och väletablerat företag i vackra Dalarna? Sälen Buss AB söker nu engagerade busschaufför till vår depå i Malung. Vi erbjuder heltidstjänster i första hand inom linjetrafik, men även viss beställningstrafik kan förekomma.
OM TJÄNSTEN
Som chaufför hos oss kör du huvudsakligen komfortbussar i linjetrafik mellan Malung, Sälen, Borlänge och Mora. Våra bussar håller hög standard och vi lägger stor vikt vid att ge våra resenärer en trygg och trevlig upplevelse.
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Heltid
Placeringsort: Malung
Tillträde: Snarast
Provanställning tillämpas
VI SÖKER DIG SOM
Har D-körkort och giltigt YKB (yrkeskompetensbevis)
Är serviceinriktad och trygg i din yrkesroll
Trivs med ansvar och självständigt arbete
Har erfarenhet som chaufför (meriterande men inget krav)
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är pålitlig, positiv och har ett professionellt bemötande.
VI ERBJUDER
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Ett stabilt familjeföretag med trevliga kollegor
Hjälp med boende för dig som flyttar hit
Moderna komfortbussar och varierande arbetsdagar
OM SÄLEN BUSS AB
Sälen Buss AB är ett familjeägt företag med bas i Sälen, Malung och Mora. Vi bedriver både linjetrafik och beställningstrafik med cirka 40 bussar samt har ett dussin taxibilar. Med cirka 70 medarbetare är vi en viktig aktör i regionens persontransport.
Tillträde snarast
Intervjuer sker löpande - tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sälen Buss AB
(org.nr 556570-9390) Kontakt
Robin Andersson Robin.andersson@salenbuss.se Jobbnummer
9646430