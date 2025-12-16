Busschaufför Malung.

Sälen Buss AB / Lokförarjobb / Malung-Sälen
2025-12-16


SÄLEN BUSS AB SÖKER BUSSCHAUFFÖRER TILL MALUNG - HELTIDSTJÄNST

Vill du bli en del av ett familjärt och väletablerat företag i vackra Dalarna? Sälen Buss AB söker nu engagerade busschaufför till vår depå i Malung. Vi erbjuder heltidstjänster i första hand inom linjetrafik, men även viss beställningstrafik kan förekomma.

OM TJÄNSTEN
Som chaufför hos oss kör du huvudsakligen komfortbussar i linjetrafik mellan Malung, Sälen, Borlänge och Mora. Våra bussar håller hög standard och vi lägger stor vikt vid att ge våra resenärer en trygg och trevlig upplevelse.

Antal tjänster: 1

Anställningsform: Heltid

Placeringsort: Malung

Tillträde: Snarast

Provanställning tillämpas

VI SÖKER DIG SOM

Har D-körkort och giltigt YKB (yrkeskompetensbevis)

Är serviceinriktad och trygg i din yrkesroll

Trivs med ansvar och självständigt arbete

Har erfarenhet som chaufför (meriterande men inget krav)

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är pålitlig, positiv och har ett professionellt bemötande.

VI ERBJUDER

Trygg anställning enligt kollektivavtal

Ett stabilt familjeföretag med trevliga kollegor

Hjälp med boende för dig som flyttar hit

Moderna komfortbussar och varierande arbetsdagar

OM SÄLEN BUSS AB
Sälen Buss AB är ett familjeägt företag med bas i Sälen, Malung och Mora. Vi bedriver både linjetrafik och beställningstrafik med cirka 40 bussar samt har ett dussin taxibilar. Med cirka 70 medarbetare är vi en viktig aktör i regionens persontransport.

Tillträde snarast
Intervjuer sker löpande - tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sälen Buss AB (org.nr 556570-9390)

Kontakt
Robin Andersson
Robin.andersson@salenbuss.se

Jobbnummer
9646430

