Business Process Services Analyst
Tavana IT AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-15
Om rollen
Som Business & AML Risk Analyst får du en betydelsefull roll i ett dynamiskt team där du kombinerar affärs- och processanalys med konkreta uppgifter inom transaktionsövervakning och finansiell riskbedömning. Du arbetar operativt med data, processer och regelverk för att säkerställa effektivitet, regelefterlevnad och hög kvalitet i riskhanteringsarbetet.
Du kommer att vara en viktig länk mellan verksamhet, compliance-funktioner och tekniska team för att identifiera risker, förbättra processer och leverera väl underbyggda analyser och rapporter.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Transaktions- & riskanalys
Genomföra transaction monitoring för att identifiera avvikande eller potentiellt misstänkt aktivitet.
Analysera transaktions- och beteendedata för att hitta riskmönster och trender.
Bedöma risknivåer kopplade till kunder, konton och transaktioner, samt eskalera avvikelser enligt interna processer.
Process- & verksamhetsanalys
Kartlägga, dokumentera och förbättra interna processer med fokus på effektivitet, kvalitet och regelefterlevnad.
Utveckla och följa upp KPI:er, trender och beslutsunderlag för verksamhetsstyrning.
Samarbeta med verksamhet, compliance-team och leverantörer för att säkerställa att processer är konsekventa och ändamålsenliga.
Rapportering & compliance
Ta fram tydliga och korrekta utredningsrapporter, beslutsunderlag och presentationer.
Säkerställa att arbetet följer interna riktlinjer och aktuella regelverk kring AML och finansiell brottsbekämpning.
Bidra till en stark compliance-kultur genom att aktivt arbeta med kvalitet, dokumentation och riskmedvetenhet.Profil
Erfarenhet & kunskap
1-3+ års erfarenhet av arbete med analys, transaktionsövervakning, riskhantering eller processutveckling - gärna inom AML, finans, fintech eller liknande områden.
Förståelse för regelverk inom finansiell brottslighet och riskhantering.
Erfarenhet av att arbeta med stora datamängder, analyser och beslutsstöd.
Kompetenser
Stark analytisk förmåga, strukturerad och van att arbeta metodiskt.
Förmåga att syntetisera komplex information och kommunicera resultat tydligt.
God digital kompetens och vana av verktyg för dataanalys, rapportering och processhantering.
Språk & personliga egenskaper
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Du tar ansvar för dina ärenden, trivs i ett team och har en stark vilja att utvecklas professionellt.
Meriterande
Certifieringar som ACAMS, ICA eller liknande inom AML/Compliance.
Erfarenhet av arbete i snabbrörliga finans- eller konsultmiljöer.
Vad vi erbjuder
En roll med stor analys- och påverkan i affärs- och riskkritiska processer.
Möjlighet att bygga specialistkompetens inom AML, risk och transaktionsövervakning.
Ett öppet, utvecklande arbetsklimat med engagerade kollegor.
Hybridarbete och flexibla arbetsformer.
Konkurrenskraftiga villkor och goda möjligheter till personlig utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
Detta är ett heltidsjobb.
Tavana IT AB
STOCKHOLM
