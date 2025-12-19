Business Manager B2B till Wrknest
Wrknest AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Wrknest söker nu en Business Manager till sitt kontor i Stockholm. I denna roll får du ett stort eget ansvar för att utveckla affärer med både nya och befintliga kunder. Du blir en nyckelperson i bolagets fortsatta tillväxtresa och får möjlighet att påverka hur framtidens bemannings- och rekryteringslösningar utformas. Wrknest är en miljö där nytänkande premieras, idéer uppmuntras och varje individ får chansen att växa.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Wrknest har på kort tid etablerat sig som en utmanare inom rekrytering och bemanning. Nu söker vi en Business Manager till B2B-avdelningen i Stockholm. Rollen passar dig som har dokumenterad erfarenhet av försäljning och vill ta ett kliv mot mer strategisk kundutveckling. Du arbetar nära företagets leveransteam och bygger upp långsiktiga affärsrelationer med fokus på att förstå och lösa kundens behov. Rollen innebär stort eget ansvar, men också ett nära samarbete med ett engagerat team som gillar att ha kul tillsammans och fira framgångar stort.
Om du vill få mer insyn vilka vi är på Wrknest får du gärna gå in på våran (något oseriösa) TikTok.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer att ha ett helhetsansvar för hela säljprocessen, från prospektering till långsiktig kundutveckling. Rollen är både operativ och strategisk, med stor frihet att påverka hur du strukturerar ditt arbete.
Bearbeta nya kunder genom prospektering, mötesbokning och uppföljning
Utveckla befintliga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter
Arbeta nära leveransteamet för att skräddarsy lösningar inom rekrytering och bemanning
Ansvara för offertskrivning, förhandling och avslut
Delta i affärsstrategiska diskussioner kring sälj- och tillväxtmål
Bidra med idéer och initiativ till nya erbjudanden och arbetssätt
Vi söker dig som har
Minst 1-2 års erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B
Vana att arbeta mot uppsatta mål och budget
God kommunikativ förmåga och trygg i kunddialoger
Meriterande:
Erfarenhet av försäljning inom bemanning, rekrytering eller konsultbranschen
Erfarenhet av att arbeta i ett snabbväxande bolag eller startupmiljö
Du är en person som drivs av resultat och relationer. Du trivs i en dynamisk miljö där du får ta egna initiativ och bidra till både din egen och företagets utveckling. Med en naturlig nyfikenhet och affärsmässig skärpa bygger du förtroende hos kunderna och levererar lösningar som gör skillnad.
Övrig information
Start: Q1 2026Plats: Medborgarplatsen, StockholmOmfattning: HeltidAnställningsform: Tillsvidare med provanställningLön: Grundlön + provision
Rekryteringsprocessen
Tester
Telefonintervju
Intervju
Case
Möte med VD och teamet
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6964565-1762409". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Kontakt
Jonathan Söderling hello@wrknest.se 0704155069 Jobbnummer
9658027