Business Intelligence Consultant till Catigo!

2026-01-02
Vill du vara en del av ett konsultbolag inom BI där helheten och innovation står i fokus? Vill du få möjlighet och tid till att vidareutveckla dig inom området - på riktigt? Catigo i centrala Linköping växer nu ytterligare och söker en Business Intelligence Consultant som vill hjälpa verksamhetens kunder att ta kontroll över sin data och omvandla den till värdefulla insikter. Catigo arbetar med hela BI-processen, från strategi till teknisk implementation, och de vill ha med dig på sin resa!
OM BOLAGET
Catigo är det annorlunda BI-företaget som arbetar med helheten och med din verklighet som främsta drivkraft. Vi är ett sammansvetsat gäng BI-konsulter som gemensamt har kompetensen längs hela BI-processen - från att förstå kundens strategi och vardag till insikten att en leverantörs styrka märks först när kunden har problem. Insikten om vikten av helheten kombinerat med vårt genuina intresse för ny teknologi och innovation skapar framgång över tid.
Catigos konsulter hjälper deras kunder att ta kontroll över sin data och göra den till en naturlig del av vardagen. Genom att säkerställa det får kunden rätt beslutsunderlag och kan fatta datadrivna beslut för att driva sina verksamheter!
OM ROLLEN
Som Business Intelligence Consultant på Catigo erbjuds du en kundnära, spännande och variationsrik roll. En viktig del är att förstå kundens verksamhet, affär och behov - där du spelar en viktig roll i att identifiera deras BI-behov. Du kommer samarbeta med andra BI-specialister och affärskonsulter för att skapa effektiva och insiktsfulla lösningar. Catigo värdesätter din utveckling och ditt bidrag, och du har goda möjligheter att själv forma rollen utifrån dina önskemål och intressen.
Beroende på dina styrkor och intressen kan rollen komma att innefatta att:
arbeta med databaser, SQL och ETL-processer för att hantera och transformera data
skapa BI-rapporter och dashboards som gör komplex data lättförståelig
arbeta med rapportdesign och kognitivt korrekt visualisering för att optimera användarupplevelsen
designa, bygga och optimera datalager och dataflöden
strukturera och tillrättalägga data för analys och rapportering
Kvalifikationer
Vi tror att du har flerårig arbetslivserfarenhet inom Business Intelligence, Data Engineering eller Analytics. Catigo värdesätter högt att du har egna visioner, tankar och drivkraft då du kommer få stor möjlighet att påverka både din egen och Catigos framtida utveckling. Du har god kommunikationsförmåga och mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Om ditt fokus varit mer mot Data Engineering ser vi gärna att du har erfarenhet av databaser, SQL datamodellering och ETL-processer. Har du rört dig mer inom Business Intelligence och Analytics-området önskar vi att du har erfarenhet av beslutstödsplattformar, som exempelvis BusinessObjects, Power BI, Qlik och/eller Tableau.
Har du erfarenhet av AI/ML är detta självklart meriterande, men inget krav. Är du även nyfiken på Snowflake, Azure Fabric och/eller Databricks är det ett plus. Hos Catigo får du chansen att utforska nya tekniker som just du är intresserad av!
VEM ÄR DU?
Catigo värdesätter personligt driv och intresse. Vi tror att du har ett stort teknikintresse där du både tycker det är roligt och har lätt för att ta till dig ny information. Som person är du självgående och är van vid att ta egna initiativ. Samtidigt är du en lagspelare som gillar samarbete samt att dela med av dina kunskaper och erfarenheter till kollegorna.
Vi tror också att du är flexibel och trivs i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Som konsult på Catigo behöver du även vara relationsbyggande då dialoger med såväl kollegor som kunder är en del av din vardag.
CATIGO ERBJUDER
Catigo har idag 17 medarbetare och som mindre organisation erbjuder de en dynamisk tillvaro med korta beslutsvägar. Du erbjuds en stor möjlighet att påverka såväl din egen som företagets utveckling.
På Catigo har du en väl avvägd beläggning som möjliggör och skapar förutsättningar för utveckling. Du har kontinuerligt tid avsatt tid för egen fortbildning, samt att du ges möjlighet att förverkliga egna idéer eller projekt.
Detta ger dig en unik möjlighet att fördjupa din expertis, bredda dig eller att förverkliga dina drömmar! Utöver det erbjuds du en bra fast lön kombinerat med en gemensam bonus beroende på måluppfyllnad - som sedan delas ut både i pengar och gemensamma resor.
ÖVRIGT
Upplägg: Anställning direkt hos Catigo. A-hub hjälper till med rekryteringsprocessen och vid eventuella frågor kontakta Love Fransson på love@a-hub.se
eller Sebastian Dejler på sebastian@a-hub.se
Placering: På Catigos kontor i centrala Linköping. Catigo erbjuder hybrid med möjlighet att jobba hemifrån två dagar i veckan.
