Business Excellence ansvarig för Avvikelsehantering (NCC)
Siemens Energy AB / Elektronikjobb / Finspång Visa alla elektronikjobb i Finspång
2025-08-22
En ögonblicksbild av din dag
Bli en nyckelspelare i att förbättra affärsprocesser och förhindra återkommande problem. Som ansvarig för avvikelsehantering på Business Excellence Service kommer du att samarbeta med olika servicefunktioner för att upprätthålla höga kvalitetsstandarder och effektivitet. Med marknaden och volymerna som förväntas växa avsevärt, kommer dina analytiska färdigheter att vara avgörande för att driva förbättringar. Du kommer att engagera dig med olika delar av organisationen, från ledning till lokal verksamhet, och säkerställa bestående förändringar genom effektiv kommunikation och samarbete.
Hur du kommer att göra skillnad
* Utveckla och förtydliga processer och verktyg, inklusive tillhörande utbildning.
* Koordinera ärenden med befintliga resurser för att säkerställa smidiga operationer.
* Stödja verksamheten i grundorsaksutredningar för att identifiera underliggande problem.
* Säkerställa implementeringen av förbättringar kopplade till grundorsaksanalyser.
* Analysera och sammanställa NCC-data för att driva strategiska beslut.
* Delta i olika projekt och initiativ inom avdelningen för att främja tillväxt.
Vad du tar med dig
* Du är självständig, drivande och resultatinriktad, med en förmåga att snabbt skapa nätverk.
* Du är duktig på att skapa och upprätthålla struktur och har starka analytiska färdigheter i Excel och Power BI.
* Du har utmärkta kommunikations- och utbildningsförmågor.
* Du förstår, analyserar och kan utveckla processer och arbetsflöden.
* Du är flytande i svenska och engelska, med goda kunskaper i Excel och PowerPoint för rapportkompilering.
Om teamet
Gå med i ett team som är dedikerat till att förbättra affärsverksamheten genom att förhindra återkommande processfel. Med ett helhetsperspektiv på avvikelsehantering samarbetar teamet över alla servicefunktioner för att säkerställa höga kvalitetsstandarder och effektivitet. När marknaden och volymerna växer är teamets uppdrag att driva hållbara förbättringar och främja en kultur av excellens..
Vem är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Med över 100 000 engagerade medarbetare i mer än 90 länder utvecklar vi framtidens energisystem och säkerställer att det växande energibehovet i det globala samhället möts på ett tillförlitligt och hållbart sätt. De teknologier som skapas i våra forskningsavdelningar och fabriker driver energiomställningen och utgör grunden för en sjättedel av världens elproduktion. Vårt globala team är engagerat i att göra hållbar, tillförlitlig och prisvärd energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi upprätthåller ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar vår sökning efter personer som kommer att stödja vårt fokus på avkarbonisering, ny teknik och energiomställning. Ta reda på hur du kan göra skillnad på Siemens Energy: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, är vi inte alla likadana. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs av inkludering, och vår gemensamma kreativa energi drivs av över 130 nationaliteter. Siemens Energy firar karaktär-oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionshinder. Vi ger energi till samhället, hela samhället, och vi diskriminerar inte baserat på våra olikheter.Publiceringsdatum2025-08-22Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
, id nr 279209 senast 2025-09-22
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Marc Samuelsson på marc.samuelsson@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Narcissa Gvozdar Tellefsen på narcissa.tellefsen@siemens-energy.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Anders Häll, Unionen, 0122-887514
Simon Von Eckardstein, Sveriges Ingenjörer, 0122-842 24
Jan Lundgren, Ledarna, 0122-812 33
Mikael Malmgren, IF Metall, 076-6958685
