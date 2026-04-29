Business Development Manager

Jobway AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-04-29


Vill du arbeta med framtidens energilösningar - och samtidigt ha friheten att själv styra din vardag? Nu söker vi en driven Business Development Manager till Photomate som vill vara ute på fältet, skapa affärer och bygga långsiktiga kundrelationer. Ansök redan idag!
Som Business Development Manager hos Photomate har du ett tydligt fokus: skapa nya affärer. Du spenderar större delen av din tid ute hos kunder, på mässor eller i möten - inte bakom skrivbordet.
Du ansvarar för att identifiera nya affärsmöjligheter, prospektera och utveckla kundrelationer inom energilösningar.

Arbetsuppgifter
Aktivt bearbeta och utveckla nya kunder
Vara ute på fältet och skapa affärer
Prospektera och identifiera nya affärsmöjligheter
Representera bolaget på mässor och event
Sälja lösningar inom: Energilager, växelriktare och kompletta energisystem

Rollen innebär resor, främst i Stockholm med omnejd, men även till Göteborg och Malmö.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från branschen (energiteknik, solenergi eller liknande)
Är självgående och initiativtagande

Meriterande:
Erfarenhet av värmepumpar
Tidigare arbete inom liknande bransch

Vi erbjuder:
Kvartalsbonus
Förmånsbil
30 semesterdagar
Friskvårdsbidrag: 3 500 kr
Privat sjukvårdsförsäkring
Tjänstepension
Årlig teambuilding + global företagsresa vartannat år
Regelbundna AW:s och teamaktiviteter

I denna rekrytering samarbetar Photomate med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av Adam Wilander, adam.wilander@jobway.se. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobway AB (org.nr 556726-9518)
Kistagången 26 (visa karta)
164 40  KISTA

Arbetsplats
Jobway rekryterar åt kund

Kontakt
Rekryteringskonsult
Adam Wilander
adam.wilander@jobway.se
0730536136

