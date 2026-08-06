Business Developer i Stockholm
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2026-08-06
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🚀 Business Developer – Driv framtidens energilösningar!
Vill du vara med och utveckla framtidens energitjänster och skapa innovativa affärslösningar inom en bransch i snabb förändring? Nu söker vi en Business Developer till ett spännande uppdrag där du får arbeta med affärsutveckling, strategi och produktutveckling i en internationell miljö.
🌟 Om uppdraget
I rollen blir du en nyckelperson i utvecklingen av nya tjänster inom energioptimering och flexibilitet. Du ansvarar för att driva affärsutvecklingsinitiativ, utveckla nya erbjudanden och säkerställa att produktutvecklingen genomförs enligt uppsatta mål.
Du kommer att samarbeta tätt med affärs-, produkt- och teknikteam samt leda tvärfunktionella initiativ från idé till implementering. Rollen innebär även att analysera marknadstrender, identifiera affärsmöjligheter och omsätta kundinsikter till skalbara tjänster för företagskunder.
💼 Arbetsuppgifter
Driva affärsutvecklings- och innovationsinitiativ
Leda och koordinera utvecklingsprojekt i en komplex organisation
Identifiera nya affärsmöjligheter genom marknads- och omvärldsanalys
Utveckla och implementera nya tjänster och erbjudanden
Samarbeta med affärs-, produkt- och teknikorganisationen
Säkerställa att produktens roadmap omsätts till konkreta leveranser
Facilitera innovationsarbete och förändringsinitiativ
Bygga starka relationer med interna och externa intressenter
✅ Vi söker dig som har
Erfarenhet av affärsutveckling, strategi, produktutveckling eller liknande roller
Dokumenterad erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt i komplexa organisationer
Stark projektlednings- och organisationsförmåga
Erfarenhet av marknadsanalys och utveckling av nya affärsmöjligheter
Erfarenhet av innovations- och tjänsteutveckling
God affärsförståelse och ett kommersiellt mindset
Erfarenhet av att samarbeta med många olika intressenter
Mycket god analytisk och problemlösande förmåga
God kommunikativ förmåga på svenska eller annat nordiskt språk samt engelska
Relevant akademisk utbildning inom exempelvis teknik, industriell ekonomi, företagsekonomi eller management
⭐ Meriterande
Erfarenhet från energibranschen
Erfarenhet av digital tjänsteutveckling eller produktstrategi
Kunskap om energimarknader, flexibilitetstjänster eller smarta energilösningar
Erfarenhet av internationella eller nordiska organisationer
Erfarenhet av arbete i matrisorganisation
👤 Personliga egenskaper
Vi söker dig som är affärsdriven, analytisk och lösningsorienterad. Du trivs med att driva förändring, skapa engagemang och leda flera initiativ samtidigt. Du är kommunikativ, relationsskapande och motiveras av att skapa långsiktigt affärsvärde.
📍 Placeringsort: Stockholm 📅 Uppdragsperiod: 2026-09-01 – 2026-12-31 ⏰ Omfattning: 100%
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8177759-2133390". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10024084