Business Developer
Saab AB / Organisationsutvecklarjobb / Linköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Linköping
2026-04-21
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Aerospace Systems söker nu en driven och erfaren Business Developer till sin avdelning Contract & Sourcing. Saab Aerospace Systems står inför en tillväxtresa vilket innebär att vi behöver förstärka med en affärsutvecklare som brinner för att göra affärer, har längre erfarenhet av att jobba i internationella miljöer och förhandla avtal - både med kund och med leverantör.
Avdelningen Contract & Sourcing ansvarar för Sourcing samt delar av Win Business och har ett nära samarbete mellan de affärer som tas in och det som upphandlas.
Som Business Developer hos oss kommer du vara sammanhållande och driva det tvärfunktionella team som räknar på nya affärer, i nära samarbete med strategi- och marknadsavdelningen på Aerospace Systems. Du kommer också vara ansvarig för att produktenheten har en proaktiv supply chain och driva arbete för att hitta nya, lämpliga leverantörer, vara delaktig i make/buy-strategier och effektivisera arbetet för att ta in nya affärer.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Ansvara för att skapa och upprätthålla en proaktiv leverantörskedja med potentiella leverantörer
Driva arbetet från inkommen förfrågan till avslut och vid behov bistå vid förhandling med kund
Säkra och arbeta mot affärsenhetens mål vad gäller nya affärer
Driva och vara sammanhållande för det team som tar fram kalkyl och offertunderlag till kund
Ihop med övriga intressenter, ständigt förbättra RFQ-processen
Agera som strategisk inköpare för nya och potentiella leverantörer
Tjänsten innebär en del resande för att besöka leverantörer, kunder och mässor
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet inom affärsutveckling eller motsvarande. Vi ser att du är kommunikativ och har mycket god samarbetsförmåga samt lätt för att bygga relationer. Vi tror att du som person är innovativ och lösningsorienterad och trivs i en roll där du får arbeta självständigt, likväl som i team, med många bollar i luften. Tidigare erfarenhet av strategiskt inköp och projektledning är meriterande. Du leder dig själv och andra mot resultat och mål med din kunskap och positiva attityd!
För att vara framgångsrik i rollen ska du ha:
Ekonomisk eller teknisk examen från universitet/högskola eller motsvarande akademisk utbildning
Erfarenhet att självständigt leda och slutföra olika typer av avtalsförhandlingar och utforma ram och pris-avtal.
Erfarenhet av att driva och leda projekt
Mycket goda ledaregenskaper
En mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING
Saab Kontakt
Contact
Saab AB stefan.cvijetic@saabgroup.com Jobbnummer
9868290