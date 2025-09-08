Business Controller till SKF Mekan, Katrineholm
Ab SKF / Controllerjobb / Katrineholm Visa alla controllerjobb i Katrineholm
2025-09-08
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ab SKF i Katrineholm
, Linköping
, Stockholm
, Ludvika
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vill du vara med och påverka strategiska beslut i en verksamhet som står inför förändring? Trivs du i en roll där analys och affärsnära samarbete är nyckeln till framgång? Har du erfarenhet av controlling och söker nästa steg i din utveckling?
Då ska du ta chansen och söka rollen som...
Business Controller till SKF Mekan, Katrineholm
Vi söker en motiverad och framtidsorienterad Business Controller som vill bidra till att verksamheten uppnår sina affärsmål. Här får du en nyckelroll i ett bolag som står inför en spännande förändringsresa för att möta framtidens krav. Du får möjlighet att bidra till strategiska beslut genom djupgående analys och nära samarbete med verksamheten.
SKF Mekan i Katrineholm ansvarar för leveranser av lagerhus och tillbehör, främst till EMEA-regionen, och har cirka 330 anställda. I Katrineholm finns en produktionsanläggning där controllerorganisationen nu behöver förstärkas. Du blir en del av ett lokalt team om fyra personer och samarbetar även tätt med andra controllers främst i fabrik och Group i Göteborg.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vara en co-driver till verksamheten och bidra med finansiell kunskap och förståelse
Förbereda beslutsunderlag och rapporter, inklusive investeringskalkyler och lönsamhetsanalyser
Följa upp och analysera produktionsresultat, lönsamhet och nyckeltal (KPI:er), samt agera proaktivt tillsammans med verksamheten
Genomföra prognoser och scenarioberäkningar för att identifiera kostnadsdrivare och finansiella effekter
Utföra årlig produktkalkylering (standardkostberäkningar)
Delta i bokslut och månadsavslut
Initiera och driva förbättringar av finansiella processer inom teamet
Vi ser att du som söker
Har en civilekonomexamen eller motsvarande högskoleutbildning
Har några års arbetslivserfarenhet inom controlling eller annat ekonomiinriktat arbete, gärna från tillverkande bolag
Har mycket goda kunskaper i Excel
Har god förmåga att arbeta i ERP-system, där erfarenhet av M3 är meriterande
Talar och skriver svenska och engelska flytande
SKF fokuserar på att skapa en miljö med stor mångfald och vi tror starkt på att det är absolut nödvändigt för vår fortsatta framgång. Därav fokuserar vi enbart på din erfarenhet, kunskap, attityd och potential. Kom som du är - var bara dig själv #weareSKF
Du kommer trivas här om du
Gillar att arbeta i en omväxlande roll i en verksamhet i förändring, där du får bidra till förbättringar och utveckling. Du är engagerad, analytisk och initiativtagande, med fokus på att leverera med kvalitet och i god tid. Du tycker om att samarbeta och trivs i en kommunikativ roll med många kontaktytor.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att bli en del av en spännande utvecklingsresa i en härlig laganda där vi hjälper varandra. Välkommen till en stimulerande arbetsplats med stora möjligheter till personlig utveckling!
Ytterligare information:
Tjänsten är placerad i Katrineholm, Sverige med möjlighet till hybridarbete.
Du kommer att rapportera till Sofia Engström, Finance Manager Mekan och Business Controller Factory Gothenburg (placerad i Katrineholm). Vid frågor om tjänsten, kontakta Sofia via Sofia.Engstrom@skf.com
.
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Josefin Nelson, Recruitment Expert EMEA, via josefin.nelson@skf.com
.
På SKF strävar vi efter att främja rättvisa och inkludering genom hela vår rekryteringsprocess. För att uppnå detta kan vi komma att inkludera tester och verifiera informationen i din ansökan, i enlighet med landspecifika lagar och regler.
Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta rekryteraren.
Är du intresserad?
• och motsvarar profilen vi söker, skicka din ansökan senast 21 september, 2025. Vi granskar ansökningar löpande, så sök gärna direkt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB SKF
(org.nr 556007-3495)
Fredsgatan 3 (visa karta
)
641 30 KATRINEHOLM Arbetsplats
SKF Mekan Katrineholm Jobbnummer
9496399