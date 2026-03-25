Business Controller till Saab Dynamics
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som controller på Saab Dynamics får du en central roll i ekonomistyrningen och arbetar verksamhetsnära för att stödja organisationen i att fatta välgrundade beslut. Med fokus på analys, prognoser, uppföljning och operativt stöd bidrar du till att utveckla och effektivisera organisationen. Här blir du en del av ett engagerat team där samarbete och förbättring står i centrum.
Du tillhör ekonomiavdelningen men arbetar nära inköpsfunktionen, där du blir en nyckelperson i verksamhetsstyrningen. Du analyserar och tolkar verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv och omsätter insikter till konkreta åtgärder som stärker effektivitet och genomförandeförmåga. I nära samarbete med chefer och andra controllers ansvarar du för budget, prognoser och uppföljning inom inköp.
Rollen har även ett operativt inslag där du arbetar nära aktuella inköpsfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv. Du stöttar i förhandlingar, bidrar till utformningen av leverantörsavtal och analyserar risker i kommersiella villkor.
En viktig del av rollen är att vägleda organisationen genom analyser som skapar tydlighet och driver bättre beslut. Eftersom en stor del av verksamheten bedrivs i projektform får du också en central roll i att bidra till framgångsrika projekt.
Du arbetar självständigt samtidigt som du är en del av ett team präglat av samarbete, prestigelöshet och ett starkt fokus på förbättring.
Vi söker dig som har en relevant ekonomisk utbildning, exempelvis inom företagsekonomi eller industriell ekonomi, och som har ett par års erfarenhet av rollen som controller eller inköpare. Har du erfarenhet av controlling inom tillverkningsindustri eller projektverksamhet är det en stor fördel, då rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten och kräver förståelse för produktionsflöden och ekonomisk styrning i en industriell miljö.
Du har en stark analytisk förmåga och är skicklig på att tolka och kommunicera ekonomisk information på ett pedagogiskt sätt, så att den blir begriplig och användbar för verksamheten. Med din proaktiva och lösningsorienterade inställning tar du initiativ, ser möjligheter och bidrar aktivt till förbättringar. Samtidigt är du en lagspelare som trivs i nära samarbete med andra och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Vi ser gärna att du bifogar både ditt CV och ett personligt brev, där du tydligt beskriver varför just du är rätt för den här rollen. Berätta hur din erfarenhet, kompetens och driv kan bidra till vårt team och vår framtida utveckling.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39845".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Dynamics AB
9819158