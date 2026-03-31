Business Controller till Nordisk Återvinning
NG Nordic - Nordens cirkulära ledare
Vi är en ledande nordisk leverantör av cirkulära lösningar och miljötjänster som tar itu med de akuta utmaningarna med klimatförändringar och resursbrist. Genom att omvandla avfall till värdefulla resurser och ta bort farliga ämnen från kretsloppet undviker vi utsläpp och skyddar naturliga ekosystem.
Genom återanvändning, insamling, återvinning och avfallshantering ökar vi tillgången till cirkulära råvaror och hjälper till att minska koldioxidutsläppen i samhället.
Vi samarbetar med organisationer av alla storlekar och erbjuder skräddarsydda, innovativa lösningar genom hela värdekedjan, vilket ger mervärde i varje steg. Vi kombinerar data med lokal kunskap, vilket gör det möjligt för våra kunder att utveckla sin verksamhet, samtidigt som vi värnar om miljön. Idag är vi en viktig del av den nordiska industriella infrastrukturen, vårt mål är att bli en sann europeisk ledare.
Vårt engagerade team av experter arbetar med fokus på säkerhet och kvalitet. Genom att sammanföra de bästa talangerna i branschen - från chaufförer och operatörer till ingenjörer och ledare - bygger vi en verksamhet med global påverkan.
Vi har 3400 anställda och 90 anläggningar i Norge, Sverige, Finland och Danmark som hanterar 4,4 miljoner ton avfall årligen.
Vill du spela en nyckelroll i att utveckla IT- och ekonomiprocesser i en verksamhet som skapar samhällsnytta varje dag? Nordisk Återvinning växer och söker nu en Business Controller som vill kombinera ekonomistyrning, affärsanalys och IT-ansvar i en bred och verksamhetsnära roll.
Om rollen
Som Business Controller hos Nordisk Återvinning blir du en central funktion under CFO och får ett helhetsansvar för IT-miljön samt en viktig roll i att stärka företagets datadrivna arbetssätt. Du arbetar nära driftorganisationen i Sverige och Norge och är med och utvecklar standardiserade processer, förbättrar datakvalitet och skapar affärsinsikter - allt med målet att öka produktivitet, kvalitet och lönsamhet i våra kontrakt och vår operativa verksamhet.
Rollen är bred och passar dig som trivs med variation, ansvar och att arbeta nära verksamheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
IT- och systemansvar
• Helhetsansvar för IT-miljön: processer, struktur, hårdvara, mjukvara, licenser och drift
• Säkerställa underhåll, uppdateringar, avtal och leverantörsrelationer
• Planera och genomföra IT-investeringar i dialog med CFO
• Ansvar för kostnadskontroll inom IT
Driftsstöd och verksamhetsutveckling
• Vara intern support till driftledare och övrig organisation inom IT, system, rapporter och inköp
• Initiera och leda förbättringsaktiviteter inom produktion och drift
• Bidra till standardisering av arbetssätt och processer
• Delta och leda projekt inom både operativa och strategiska områden
Finans, rapportering och analys
• Ta fram rapporter, nyckeltal och underlag för uppföljning av produktion och kostnader
• Genomföra analyser och stödja uppföljning av kontrakt och administrativa funktioner
• Kvalitetssäkra och utveckla dataflöden och datakvalitet
• Utveckla dashboards och analyser (t.ex. i Power BI)
• Stödja affärsutveckling genom business case och investeringskalkyler
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar ekonomisk analytisk kompetens med god förståelse för IT-miljöer och system. Du är en praktisk doer som trivs nära verksamheten och tycker om att skapa ordning, struktur och smartare arbetssätt.
Vi ser gärna att du har:
• Relevant utbildning inom ekonomi eller likvärdig erfarenhet
• Erfarenhet av att arbeta både operativt och strategiskt inom IT- och systemfrågor
• Erfarenhet från verksamhetsnära roller, gärna inom produktion, industri eller åkeri
• Stark analytisk förmåga och vana att arbeta med stora datamängder
• Erfarenhet av rapportering och att bygga dashboards (t.ex. Power BI)
• God förståelse för redovisningsprinciper
• Förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt med olika delar av organisationen
• Lösningsorienterad och initiativtagande
• Strukturerad och noggrann
• Prestigelös och samarbetsinriktad
• Trivs med varierade uppgifter och att vara nära verksamhetens puls
Vi erbjuder
• En bred och betydelsefull roll med stor påverkan på verksamhetens utveckling
• Möjligheten att arbeta nära ledning och kärnverksamhet
• Ett varierande arbete i ett företag med starkt samhällsengagemang
• Flexibilitet och goda möjligheter att vara med och påverka bolagets framtida IT- och analysstruktur
Resor inom Sverige och Norge förekommer.
Placering
Göteborg eller annan av våra verksamhetsorter.
Är du den vi söker?
Välkommen med din ansökan!
Vår värdegrund
På Nordisk Återvinning Service är det alltid viktigt att våra medarbetare mår bra och trivs tillsammans oavsett roll. Vi är ett härligt gäng kollegor och vårt framgångsrecept består av gott samarbete, god kvalitet och kundfokus. Vi ser lösningar, inte problem. Kunden står i fokus och vi gör gärna det lilla extra för att förgylla både kundernas och vår uppdragsgivares vardag.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Inför ev anställning genomför vi referenstagning och bakrundskontoll. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NG Nordic Sweden AB
(org.nr 556129-9537) Kontakt
Daniel Johansson daniel.johansson@nordiskatervinning.se +46729656881 Jobbnummer
9830361