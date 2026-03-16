Business Controller med ansvar för finansiell analys och HR processer
VÄXA odling i Sverige AB / Controllerjobb / Kumla Visa alla controllerjobb i Kumla
2026-03-16
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VÄXA odling i Sverige AB i Kumla
Kumla - anläggningen i gruvan
Heltid, start enligt överenskommelse
Om VÄXA
VÄXA odling i Sverige AB är en del av den nordiska odlingskoncernen VAXA, grundad 2017 på Island av Andri Björn Gunnarsson och Andri Gudmundsson. Med odlingsverksamhet i Kumla och Reykjavik arbetar vi för att revolutionera hur färska grönsaker produceras i Norden.
Sedan 2023 odlar vi bladgrönsaker av högsta kvalitet i en helt kontrollerad inomhusmiljö - djupt inne i en 500 000 m2 stor sandstensgruva, cirka 40 meter under mark. Här reglerar vi ljus, luftflöde, temperatur och exakta näringsnivåer för att skapa optimala växtförhållanden året runt. Våra produkter är alltid obesprutade, hållbara och lokalt producerade.
Vi odlar hydroponiskt, vilket innebär att växterna får näringsämnen via vattenlösning istället för jord. Det gör odlingen extremt resurssnål och helt oberoende av väder, säsonger och dagliga temperaturväxlingar.
Vår mission är tydlig:
Att minska matsvinn, korta transporterna och erbjuda svenska konsumenter ett närproducerat alternativ till importerade bladgrönsaker.
Om rollen
Vi söker en driven och analytisk Business Controller som vill ta ett bredare ansvar och kombinera finansiell styrning med utveckling av våra HR processer. Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö, gillar att arbeta nära verksamheten och vill bidra till både affärsmässig och organisatorisk utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla företagets ekonomiska planerings- och uppföljningsprocesser
Ansvara för budget, prognoser, analys och rapportering
Stötta ledning och chefer med beslutsunderlag och affärsdrivande insikter
Driva och utveckla centrala HR processer såsom kompetensplanering, onboarding, medarbetaruppföljning och policyramverk
Säkerställa att HR rutiner och processer är effektiva, kvalitetssäkrade och följer lagar och interna riktlinjer
Delta i strategiska projekt inom både ekonomi och HR
Vi söker dig som
Har relevant akademisk utbildning inom ekonomi, finans eller liknande
Har erfarenhet av affärsanalys, bokföring och/eller ekonomistyrning
Har intresse för eller erfarenhet av HR processer
Är analytisk, strukturerad och kommunikativ
Trivs i en roll med stort eget ansvar och många kontaktytor
Har god systemvana och gärna erfarenhet av BI verktyg
Meriterande, men ej krav
• Kunskap i Microsoft Business Central
• Erfarenheter inom FMCG (gärna färskvaror)
Varför VÄXA?
Här får du vara en del av en tekniskt avancerad, hållbar och snabbväxande verksamhet - bokstavligen. Du arbetar mitt i en av Sveriges mest unika odlingsmiljöer, där innovation och framtidens livsmedelsproduktion möts. Hos oss har du stora möjligheter att påverka, utveckla och bidra till ett smartare, grönare matsystem.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan med personligt brev redan idag till: info.se@vaxa.co
Vid frågor om rollen, kontakta VD, Oscar Uhrström, oscar@vaxa.co
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: info.se@vaxa.co
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VÄXA odling i Sverige AB
(org.nr 559377-6379), http://vaxaodling.se/
Mexivägen 13 (visa karta
)
692 75 KUMLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Produktion Kontakt
VD
Oscar Uhström oscar@vaxa.co 08-710 00 20
9800987