Business Controller
Aktiebolaget Åbro Bryggeri / Controllerjobb / Vimmerby Visa alla controllerjobb i Vimmerby
2026-08-03
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Åbro Bryggeri är ett av Europas modernaste bryggerier och har anor och traditioner sedan 1856. Som anställd på Åbro Bryggeri kan du förvänta dig en säker arbetsmiljö och en positiv stämning, vilket vi sätter stort fokus på. Vi vill att varje medarbetare ska känna sig respekterad och uppskattad samt känna att det finns möjlighet till utveckling. Vi på Åbro Bryggeri arbetar utifrån våra kärnvärden, vilka är enkelhet, ärlighet och långsiktighet.
För mer information, se www.abro.se
1 plats(er).
Åbro Bryggeri söker nu en
Business Controller till Supply Chain
Är du en driven och affärsinriktad ekonom med ett brinnande intresse för affärer och lönsamhet? Vi söker nu en Business Controller till vår avdelning Supply Chain, som dagligen jobbar med inköp av råvaror och insatsvaror samt all produktionsplanering.
Din övergripande uppgift blir att utifrån ett ekonomiskt perspektiv analysera och utveckla affären. Rollen innefattar allt från effektivisering till olika inköpsavtal där du bidrar med den ekonomiska synvinkeln i olika frågeställningar. På Åbro Bryggeri har vi fler Business controllers och du kommer att förutom att arbeta på avdelningen Supply Chain även ha ett nära samarbete med dem för att driva utvecklingen framåt.
Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är statistik, prognosarbete, för- och efterkalkyler, kalkyluppdateringar, visst budgetarbete och ekonomistyrning. Du ska även vara behjälplig vid olika anbud, avtalsindexeringar samt produktionsekonomi. I övrigt förekommer arbetsuppgifter som är gränsöverskridande mellan olika avdelningar på bryggeriet.
Vi söker dig som har akademisk examen inom ekonomi, eller motsvarande relevant utbildning. Du har mycket god vana att arbeta i Microsoft Office, främst Excel, meriterande är om du tidigare jobbat i Infor CloudSuite M3. Vi ser också att du jobbat i liknande roller tidigare och är självgående. Som person är du analytisk och lösningsorienterad med god förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer. Du är driven, engagerad och motiveras av att nå resultat tillsammans med andra.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse och den är placerad på vårt bryggeri i Vimmerby.
Sista ansökningsdagen är 2026-08-31, urvalet sker löpande.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Supply Chain Manager Robin Stolt robin.stolt@abro.se
(obs! inga ansökningar via mail).
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332317". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Åbro Bryggeri
(org.nr 556035-6866)
Åbrovägen 13 (visa karta
)
598 86 VIMMERBY Arbetsplats
Åbro Bryggeri AB Kontakt
Supply Chain Manager
Robin Stolt robin.stolt@abro.se Jobbnummer
10018457